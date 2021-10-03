Покров Пресвятої Богородиці: що обов'язково потрібно зробити до великого свята

Покров Пресвятої Богородиці - велике недвунадесяте свято, яке щорічно відзначається 14 жовтня. Цей день присвячений явленню Божої Матері, яка своїм "покровом" захистила священне місто Константинополь від варварів.

Що потрібно обов'язково зробити до великого дня, його традиції, прикмети і заборони - читайте нижче в нашому матеріалі.

Зробіть це обов'язково до свята

До 14 жовтня потрібно закінчити всі роботи на землі - в городі, в полі, на дачі. Приберіть опале листя, підготуйте дерева до зими, відкопайте бульби квітів і так далі.

Напередодні свята необхідно навести порядок в будинках і дворах, щоб в саме свято влаштувати гуляння. За однією з прикмет, будинок потрібно обкурити димом від підпалених гілочок вишні або яблуні - це до благополуччя на весь рік.

Утепліть житло, підготувавши його до зими. До Покрови потрібно закінчити всі ремонтні роботи - полагодьте дах, утепліть вікна і двері при необхідності.

Заквасьте капусту. До свята вона якраз досягне піку своєї соковитості і вийде дуже смачною.

Пробачте всіх людей, на яких є образа. Це дасть звільнення від негативних емоцій.

А ось це потрібно зробити в саме свято

14 жовтня заведено пекти млинці і задобрювати ними домових. Вечорами влаштовуються застілля і гуляння, а частуваннями діляться з нужденними.

З Покрови починаються весілля. У цей день незаміжні дівчата йдуть до церкви і ставлять свічку біля ікони Богородиці, щоб вдало вийти заміж.

Що не можна робити на Покрови