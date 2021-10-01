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Довгі вихідні в жовтні 2021: які дні відпрацюємо і що відсвяткуємо

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П'ятниця 01 жовтня 2021 10:20
Довгі вихідні в жовтні 2021: які дні відпрацюємо і що відсвяткуємо Фото: вихідні та свята в жовтні 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

У жовтні 2021 нас чекають довгі вихідні у зв'язку зі святкуванням Дня захисника України, який відзначається на Покрови, 14-го числа. Відпочивати ми будемо цілих чотири дні поспіль, один з яких, правда, доведеться відпрацювати. Крім цього свята в жовтні нас чекає День вчителя, День визволення України від фашистських загарбників, День автомобіліста і дорожника та інші цікаві дати.

Які ще важливі свята ми будемо відзначати в цьому місяці, скільки днів будемо працювати і відпочивати - читайте нижче в нашому матеріалі.

Вихідних у жовтні буде багато

Всього в жовтні 2021 буде 31 календарний день, з них 20 - робочих і 11 - вихідних.

Один день буде з укороченим графіком. Це передсвяткове 13 жовтня.

Вихідні в жовтні: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа.

Довгі вихідні в жовтні 2021: які дні відпрацюємо і що відсвяткуємо

Колаж РБК-Україна: календар вихідних і робочих днів у жовтні 2021

Які свята нас чекають у жовтні

  • 1 жовтня - Міжнародний день літніх людей
  • 2 жовтня - Міжнародний день ненасильства
  • 3 жовтня - День працівників освіти
  • 4 жовтня - Міжнародний День лікаря; Міжнародний день архітектора; Всесвітній тиждень космосу; Всесвітній день тварин
  • 5 жовтня - Всесвітній день вчителів
  • 8 жовтня - День юриста
  • 9 жовтня - Всесвітній день пошти; День ріелтора
  • 10 жовтня - День працівників стандартизації та метрології; День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби; День художника; Європейський день боротьби проти смертної кари; Всесвітній день психічного здоров'я
  • 12 жовтня - День кадрового працівника
  • 14 жовтня - День захисника України; День Українського козацтва; Покров Пресвятої Богородиці
  • 15 жовтня - Всесвітній день сільської жінки; Міжнародний день білої тростини
  • 16 жовтня - День анестезіолога; День працівників целюлозно-паперової промисловості; Всесвітній день продовольства
  • 17 жовтня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів; День працівників харчової промисловості
  • 20 жовтня - Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози
  • 21 жовтня - Міжнародний день кредитних спілок
  • 23 жовтня - День рекламіста (День працівників реклами)
  • 24 жовтня - Всесвітній День інформації про розвиток; День організації Об'єднаних Націй
  • 24-30 жовтня - тиждень роззброєння
  • 25 жовтня - День маркетолога
  • 28 жовтня - День визволення України від фашистських загарбників
  • 29 жовтня - День працівників служби позавідомчої охорони
  • 31 жовтня - День автомобіліста і дорожника; Міжнародний день Чорного моря

Раніше ми писали, що в Україні хочуть поміняти календар свят. Стало відомо, що буде з затяжними вихідними.

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