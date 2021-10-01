Довгі вихідні в жовтні 2021: які дні відпрацюємо і що відсвяткуємо
У жовтні 2021 нас чекають довгі вихідні у зв'язку зі святкуванням Дня захисника України, який відзначається на Покрови, 14-го числа. Відпочивати ми будемо цілих чотири дні поспіль, один з яких, правда, доведеться відпрацювати. Крім цього свята в жовтні нас чекає День вчителя, День визволення України від фашистських загарбників, День автомобіліста і дорожника та інші цікаві дати.
Які ще важливі свята ми будемо відзначати в цьому місяці, скільки днів будемо працювати і відпочивати - читайте нижче в нашому матеріалі.
Вихідних у жовтні буде багато
Всього в жовтні 2021 буде 31 календарний день, з них 20 - робочих і 11 - вихідних.
Один день буде з укороченим графіком. Це передсвяткове 13 жовтня.
Вихідні в жовтні: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа.
Колаж РБК-Україна: календар вихідних і робочих днів у жовтні 2021
Які свята нас чекають у жовтні
- 1 жовтня - Міжнародний день літніх людей
- 2 жовтня - Міжнародний день ненасильства
- 3 жовтня - День працівників освіти
- 4 жовтня - Міжнародний День лікаря; Міжнародний день архітектора; Всесвітній тиждень космосу; Всесвітній день тварин
- 5 жовтня - Всесвітній день вчителів
- 8 жовтня - День юриста
- 9 жовтня - Всесвітній день пошти; День ріелтора
- 10 жовтня - День працівників стандартизації та метрології; День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби; День художника; Європейський день боротьби проти смертної кари; Всесвітній день психічного здоров'я
- 12 жовтня - День кадрового працівника
- 14 жовтня - День захисника України; День Українського козацтва; Покров Пресвятої Богородиці
- 15 жовтня - Всесвітній день сільської жінки; Міжнародний день білої тростини
- 16 жовтня - День анестезіолога; День працівників целюлозно-паперової промисловості; Всесвітній день продовольства
- 17 жовтня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів; День працівників харчової промисловості
- 20 жовтня - Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози
- 21 жовтня - Міжнародний день кредитних спілок
- 23 жовтня - День рекламіста (День працівників реклами)
- 24 жовтня - Всесвітній День інформації про розвиток; День організації Об'єднаних Націй
- 24-30 жовтня - тиждень роззброєння
- 25 жовтня - День маркетолога
- 28 жовтня - День визволення України від фашистських загарбників
- 29 жовтня - День працівників служби позавідомчої охорони
- 31 жовтня - День автомобіліста і дорожника; Міжнародний день Чорного моря
Раніше ми писали, що в Україні хочуть поміняти календар свят. Стало відомо, що буде з затяжними вихідними.