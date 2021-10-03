Покров Пресвятой Богородицы: что обязательно нужно сделать до великого праздника

Покров Пресвятой Богородицы - великий недвунадесятый праздник, который ежегодно отмечается 14 октября. Этот день посвящен явлению Божьей Матери, которая своим "покровом" защитила священный город Константинополь от варваров.

Что нужно обязательно сделать до великого дня, его традиции, приметы и запреты - читайте ниже в нашем материале.

Сделайте это обязательно до праздника

До 14 октября нужно закончить все работы на земле - в огороде, в поле, на даче. Уберите опавшие листья, подготовьте деревья к зиме, откопайте клубни цветов и так далее.

Накануне праздника необходимо навести порядок в домах и дворах, дабы в сам праздник устроить гуляния. По одной из примет, дом нужно окурить дымом от подожженных веточек вишни или яблони - это к благополучию на весь год.

Утеплите жилье, подготовив его к зиме. До Покрова нужно закончить все ремонтные работы - почините крышу, утеплите окна и двери при необходимости.

Заквасьте капусту. К Покрову она как раз достигнет пика своей сочности и получится очень вкусной.

Простите всех людей, на которых есть обида. Это даст освобождение от негативных эмоций.

А вот это нужно сделать в сам праздник

14 октября принято печь блины и задабривать ими домовых. По вечерам устраиваются застолья и гуляния, а угощениями делятся с нуждающимися.

С Покрова начинаются свадьбы. В этот день незамужние девушки идут в церковь и ставят свечу у иконы Богородицы, чтобы удачно выйти замуж.

Что нельзя делать на Покрова