Можно ли заменить сахар стевией и как это повлияет на здоровье: советы врача

Часто люди, стремящиеся сбросить лишний вес, заменяют сахар на стевию. Экстракт этого растения почти в 200 раз слаще и при этом не содержит калорий.

О том, полезен ли этот сахарозаменитель и как он влияет на здоровье, рассказывает в Instsgram диетология Галина Сеник.

Можно ли заменить сахар на стевию

Стевия уже давно приобрела популярность как натуральный заменитель сахара. Наибольшими ее преимуществами является то, что она сладка и оказывает незначительное влияние на уровень глюкозы в крови. Однако некоторые ее полезные свойства переоценивают.

"Стевия - это один из очень популярных сахарозаменителей среди фитнес-диетлогов. Однако во всех научных изданиях по нутрициологии пишут, что она "недостаточно изучена, чтобы считать ее абсолютно безопасной". Я никогда не назначала стевию, прежде всего потому, что она имеет достаточно специфическое послевкусие - горько-приторное", - пишет эксперт.

Переход из сахара на стевию может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для здоровья. Диетолог объясняет, как это повлияет на организм.

Какие преимущества стевии

Эксперт утверждает, что стевия является хорошей альтернативой для людей с диабетом или предиабетным состоянием, которым необходимо полностью исключить сахар.

"Если вы очень любите сладости и вам трудно отказаться от них, еще и нужно худеть, то стевия может быть выходом. Но если вы не снизите потребление сладкого, то и зависимость не исчезнет. Следовательно, вы не измените свои пищевые привычки, а это самообман" , - добавляет Сеник.

Еще одним преимуществом стевии есть то, что ее можно давать детям. Однако нельзя употреблять в пищу беременным, которым нужно существенно уменьшить добавленный сахар.

Какие недостатки сахарозаменителя

По словам диетолога, к сахарозаменителю стевии часто добавляют для сладкого вкуса декстрозу, мальтодекстрин, эритрол - первые два тоже сахар. Поэтому следует внимательно читать состав на этикетке.

"В стевии есть гликозид, который в исследованиях показал угнетение полезной кишечной микрофлоры на 83% - это может иметь опасные последствия для микробиоты и здоровья в дальнейшем. Также стевия может вызвать вздутие", - написала Галина.

В некоторых исследованиях было отмечено, что прием стевии хоть и не повышает сахар и что удивительно - повышает инсулин, особенно при частом регулярном потреблении.

"Поэтому при инсулинозависимости и состояниях, где важно не стимулировать инсулин, следует учитывать за/против использования стевии. Также достоверно не было доказано, что потребление стевии влияет на похудение и профилактику сахарного диабета 2 типа, поэтому все относительно", - подытожила диетология.