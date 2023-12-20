Улучшится настроение и состояние кожи: эти продукты обязательно нужно есть зимой

Кандидат биологических наук Елена Ливинская рассказала, на какие категории продуктов следует обратить внимание зимой, чтобы получать все необходимые питательные вещества и не перегрузить семейный бюджет.

Продукты, богатые витамином D

Витамин D - особенно важен для усвоения кальция и, соответственно, здоровья костей и зубов. Также витамин D необходим для нормального функционирования иммунной системы.

Специалист отметила, что организм синтезирует витамин D при действии солнечного света. Однако зимой все солнце видят меньше, и кожу защищают теплой одеждой.

Поэтому следует включать в свой рацион больше продуктов, содержащих этот витамин.

Хорошие источники витамина D - печень трески, лосось, форель, скумбрия и сельдь. Витамин также присутствует в мясе и яйцах.

Продукты с витамином С

Этот витамин - один из ключевых нутриентов для нормальной работы иммунитета. Также он важен для усвоения негемового железа (из растительных продуктов) и для поддержания хорошего состояния и здоровья кожи.

В частности, для синтеза коллагена и регенерационных (восстановительных) процессов. К примеру, при заживлении ран.

Зимой доступность к витамину ощутимо уменьшается. В отличие от большинства животных, организм человека не может самостоятельно синтезировать витамин С. Поэтому его постоянное поступление с продуктами питания очень важно для здоровья.

Больше витамина С содержат цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты), а также киви. Выбирайте их как десерты, добавляйте в салаты, а лимонный сок можно использовать как дополнение к любым соусам. Также витамин может попасть в ваш организм вместе с брокколи, капустой и шпинатом.

Клетчатка

Клетчатка необходима, прежде всего, для здоровья кишечника и нормального протекания процессов пищеварения. Бактерии в кишечнике человека расщепляют клетчатку до короткоцепочечных жирных кислот (КЛЖК).

Эти соединения вовлечены в бессчетные метаболические процессы. Одна из ключевых функций- питание клеток кишечного эпителия. Благодаря КЛЖК слизистые кишечника нормально функционируют и постоянно восстанавливаются.

Клетчатка содержится в необработанных продуктах растительного происхождения. Среди них наиболее популярны овощи (морковь, свекла, тыква, лук-порей, все виды капусты), фрукты (яблоки, бананы, хурма, цитрусовые), каши (овсяная, гречневая), а также разнообразные орешки и семена (грецкие и лесные орешки, миндаль, тыквенные семена).

Особое внимание зимой следует обратить также на квашеные овощи. Они являются не только хорошим источником клетчатки и витаминов, но содержат молочнокислые бактерии.