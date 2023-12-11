Полезен ли рыбий жир и в чем он содержится

Очень часто от врачей можно услышать совет, что нужно принимать рыбий жир. Сразу вспоминается советское прошлое и почему-то, кажется, что это один из мифов, которому верить уже не стоит.

Действительно ли организму нужен рыбий жир и в чем он есть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение врача Юрия Габорца в Instagram.

По словам специалиста, рыбий жир действительно очень полезен и его стоит включить в свой рацион.

"Рыбий жир снижает плохой холестерин, здоровье сердца, сосудам. Меньше аритмии, помогает глазам, сетчатке, меньше депрессий и т.д. Он необходим для образования защитных оболочек нейронов, меньше воспаления организмов, медленнее стареет, суставам, позвоночнику помогает. Вот почему он нужен взрослым и детям. Организм не может сам их синтезировать, поэтому должен идти только с едой, переедать не стоит, потому что там и жиры и растворимые витамины", - объясняет Юрий Габорец.

Он добавил, что не обязательно пить специальные капсулы, потому что получать рыбий жир можно также из обычных продуктов.

"Лучше употреблять рыбий жир в виде жирной рыбы, один или два раза в неделю. Сельдь, лосось, сардины, печень трески, скумбрия. Там точно будет ОМЕГА-3, такая, которую организм любит и усвоит. Если рыба вам не очень идет, то добавьте в рацион орешки и льняное масло. Помните: натуральные продукты лучше усваиваются организмом, чем любые добавки", - советует врач.