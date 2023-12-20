Покращиться настрій та стан шкіри: ці продукти обов'язково потрібно їсти взимку

Кандидат біологічних наук Олена Лівінська розповіла, на які категорії продуктів варто звернути увагу взимку, аби отримувати всі необхідні поживні речовини і водночас не перевантажити сімейний бюджет.

Продукти, багаті на вітамін D

Вітамін D - особливо важливий для засвоєння кальцію та, відповідно, здоров’я кісток та зубів. Також вітамін D необхідний для нормального функціонування імунної системи.

Фахівець зазначила, що організм синтезує вітамін D при дії сонячного світла. Проте взимку усі сонце бачать менше, і шкіру захищають теплим одягом.

Тому варто включати до свого раціону більше продуктів, що містять цей вітамін.

Гарні джерела вітаміну D - печінка тріски, лосось, форель, скумбрія та оселедець. Вітамін також присутній у м’ясі та яйцях.

Продукти з вітаміном С

Цей вітамін - один із ключових нутрієнтів для нормальної роботи імунітету. Також він важливий для засвоєння негемового заліза (з рослинних продуктів) та для підтримання гарного стану й здоров’я шкіри.

Зокрема, для синтезу колагену й регенераційних (відновлювальних) процесів. Наприклад, при загоєнні ран.

Взимку доступність до вітаміну відчутно зменшуються. На відміну від більшості тварин, організм людини не може самостійно синтезувати вітамін С. Тому його постійне надходження з продуктами харчування є дуже важливим для здоров’я.

Найбільше вітаміну С містять цитрусові (апельсини, лимони, грейпфрути), а також ківі. Обирайте їх як десерти, додавайте до салатів, а лимонний сік можна використовувати як додаток до будь-яких соусів. Також вітамін може потрапити до вашого організму також разом із броколі, капустою та шпинатом.

Клітковина

Клітковина потрібна передусім для здоров’я кишківника та нормального перебігу процесів травлення. Бактерії в кишківнику людини розщеплюють клітковину до коротколанцюгових жирних кислот (КЛЖК).

Ці сполуки залучені в численні метаболічні процеси. Одна з ключових функцій - живлення клітин кишкового епітелію. Завдяки КЛЖК слизові оболонки кишківника нормально функціонують та постійно відновлюються.

Клітковина міститься в необроблених продуктах рослинного походження. Серед них найбільш популярними є овочі (морква, буряк, гарбуз, цибуля-порей, усі види капусти), фрукти (яблука, банани, хурма, цитрусові), каші (вівсяна, гречана), а також різноманітні горішки й насіння (волоські та лісові горішки, мигдаль, гарбузове насіння).

Особливу увагу взимку слід звернути також на квашені овочі. Вони є не лише гарним джерелом клітковини й вітамінів, а й містять молочнокислі бактерії.