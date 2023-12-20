Улучшится настроение и состояние кожи: эти продукты обязательно нужно есть зимой

Зимой образ жизни и пищевые повадки могут меняться. В частности, все преимущественно меньше двигаются, почти не появляемся на улице и меньше видят солнце. Следует знать, что добавить в рацион, чтобы насытить организм необходимыми витаминами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".

Кандидат биологических наук Елена Ливинская рассказала, на какие категории продуктов следует обратить внимание зимой, чтобы получать все необходимые питательные вещества и не перегрузить семейный бюджет.

Продукты, богатые витамином D

Витамин D - особенно важен для усвоения кальция и, соответственно, здоровья костей и зубов. Также витамин D необходим для нормального функционирования иммунной системы.

Специалист отметила, что организм синтезирует витамин D при действии солнечного света. Однако зимой все солнце видят меньше, и кожу защищают теплой одеждой.

Поэтому следует включать в свой рацион больше продуктов, содержащих этот витамин.

Хорошие источники витамина D - печень трески, лосось, форель, скумбрия и сельдь. Витамин также присутствует в мясе и яйцах.

Продукты с витамином С

Этот витамин - один из ключевых нутриентов для нормальной работы иммунитета. Также он важен для усвоения негемового железа (из растительных продуктов) и для поддержания хорошего состояния и здоровья кожи.

В частности, для синтеза коллагена и регенерационных (восстановительных) процессов. К примеру, при заживлении ран.

Зимой доступность к витамину ощутимо уменьшается. В отличие от большинства животных, организм человека не может самостоятельно синтезировать витамин С. Поэтому его постоянное поступление с продуктами питания очень важно для здоровья.

Больше витамина С содержат цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты), а также киви. Выбирайте их как десерты, добавляйте в салаты, а лимонный сок можно использовать как дополнение к любым соусам. Также витамин может попасть в ваш организм вместе с брокколи, капустой и шпинатом.

Клетчатка

Клетчатка необходима, прежде всего, для здоровья кишечника и нормального протекания процессов пищеварения. Бактерии в кишечнике человека расщепляют клетчатку до короткоцепочечных жирных кислот (КЛЖК).

Эти соединения вовлечены в бессчетные метаболические процессы. Одна из ключевых функций- питание клеток кишечного эпителия. Благодаря КЛЖК слизистые кишечника нормально функционируют и постоянно восстанавливаются.

Клетчатка содержится в необработанных продуктах растительного происхождения. Среди них наиболее популярны овощи (морковь, свекла, тыква, лук-порей, все виды капусты), фрукты (яблоки, бананы, хурма, цитрусовые), каши (овсяная, гречневая), а также разнообразные орешки и семена (грецкие и лесные орешки, миндаль, тыквенные семена).

Особое внимание зимой следует обратить также на квашеные овощи. Они являются не только хорошим источником клетчатки и витаминов, но содержат молочнокислые бактерии.