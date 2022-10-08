Положите в стиралку теннисный мяч и вы удивитесь результату: гениальный способ
Очень часто при многократных стирках полотенца теряют свою мягкость и нежность.
Есть хитрый способ избежать этого с помощью одной небольшой вещи, пишет Sante Plus.
Как сохранить полотенца мягкими и пушистыми?
Первая ошибка, которую допускают многие. Вам больше не следует стирать полотенца с обычным моющим средством, вместо этого сделайте ставку на деликатное моющее средство.
Также обратите внимание на недостаточное полоскание моющего средства в программах стирки. Чтобы избежать повреждений, вызванных слишком большим количеством белья, рекомендуется добавлять в моющее средство уксус, он предотвратит обесцвечивание и сохранит мягкость ваших полотенец.
Если это синтетические или льняные полотенца, стирайте их при 30°C, иначе они быстро испортятся. Как правило, для хлопковых полотенец используйте цикл с горячей водой, температура которой варьируется от 40 до 60°C.
Как теннисный мяч может помочь?
Бросьте два теннисных мяча в барабан машины, пока стираете полотенца или одеяла. Вы будете приятно удивлены многочисленными преимуществами этого неожиданного метода.
Известно, что теннисные мячи, как и мячи для стирки, сокращают время стирки, что значительно экономит электроэнергию.
А еще мячи уменьшают дозу этих моющих средств в барабане машины как минимум на 20%.
Благодаря замачиванию чистящие средства легче прилипают к волокнам и быстрее удаляют пятна, что снижает расход воды при полоскании.
Наконец, эффект смягчения тоже очень заметен - полотенца после стирки очень мягкие.
Вы даже можете использовать этот метод для стирки любых постельных принадлежностей или зимних пуховиков.
Как мы ранее писали, добавьте несколько капель этого средства в стиральную машину и полотенца снова будут мягкими.
Также мы называли способы, которые помогут экономить деньги во время стирки.