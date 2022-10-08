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Положите в стиралку теннисный мяч и вы удивитесь результату: гениальный способ

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Суббота 08 октября 2022 12:33
Положите в стиралку теннисный мяч и вы удивитесь результату: гениальный способ Фото: Положите в стиралку теннисный мяч и полотенца станут мягкими (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто при многократных стирках полотенца теряют свою мягкость и нежность.

Есть хитрый способ избежать этого с помощью одной небольшой вещи, пишет Sante Plus.

Как сохранить полотенца мягкими и пушистыми?

Первая ошибка, которую допускают многие. Вам больше не следует стирать полотенца с обычным моющим средством, вместо этого сделайте ставку на деликатное моющее средство.

Также обратите внимание на недостаточное полоскание моющего средства в программах стирки. Чтобы избежать повреждений, вызванных слишком большим количеством белья, рекомендуется добавлять в моющее средство уксус, он предотвратит обесцвечивание и сохранит мягкость ваших полотенец.

Если это синтетические или льняные полотенца, стирайте их при 30°C, иначе они быстро испортятся. Как правило, для хлопковых полотенец используйте цикл с горячей водой, температура которой варьируется от 40 до 60°C.

Как теннисный мяч может помочь?

Бросьте два теннисных мяча в барабан машины, пока стираете полотенца или одеяла. Вы будете приятно удивлены многочисленными преимуществами этого неожиданного метода.

Известно, что теннисные мячи, как и мячи для стирки, сокращают время стирки, что значительно экономит электроэнергию.

А еще мячи уменьшают дозу этих моющих средств в барабане машины как минимум на 20%.

Благодаря замачиванию чистящие средства легче прилипают к волокнам и быстрее удаляют пятна, что снижает расход воды при полоскании.

Наконец, эффект смягчения тоже очень заметен - полотенца после стирки очень мягкие.

Вы даже можете использовать этот метод для стирки любых постельных принадлежностей или зимних пуховиков.

Как мы ранее писали, добавьте несколько капель этого средства в стиральную машину и полотенца снова будут мягкими.

Также мы называли способы, которые помогут экономить деньги во время стирки.

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