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Добавьте несколько капель этого средства в стиральную машину и полотенца снова будут мягкими

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Четверг 06 октября 2022 17:37
Добавьте несколько капель этого средства в стиральную машину и полотенца снова будут мягкими Как смягчить полотенца во время стирки (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто после стирки полотенца теряют свою мягкость. К счастью, есть натуральное средство, которое поможет решить такую проблему и сделает их снова пушистыми.

Об этом пишет SantePlus.

Используйте масло эвкалипта

Налейте примерно десять капель эфирного масла эвкалипта в отделение для смягчителя тканей в стиральной машине.

Этот ингредиент способен эффективно дезинфицировать полотенца, придавая им особенно приятный запах. Благодаря своим смягчающим и очищающим свойствам масло делает вещи мягкими и без пятен.

Другие способы для смягчения полотенец

Белый уксус

Он отлично работает в сочетании со смягчающими свойствами эвкалиптового масла. К тому же он уберет из полотенец неприятный запах.

Надо добавить стакан белого уксуса и эвкалиптового масла в отделение для смягчителя. Умелое сочетание сделает полотенца безупречно мягкими на ощупь.

Стирайте при температуре 30°C

Чтобы смягчить полотенца в стиральной машине, нужно установить 30°C, вместо 60°C. Стирка при низкой температуре является более экологичной и сохраняет мягкость тканей.

Избегайте перегрузки барабана

Многие подвергаются попытке поместить в барабан как можно больше одежды. Однако эффективность стирки снижается, так как вещи не будут иметь достаточно места для перемещения.

К примеру, если стиральная машина на 7 кг, то рекомендовано загружать не более 5 больших полотенец за раз.

Раньше мы называли способы, которые помогут экономить деньги во время стирки.

Также мы писали, почему опытные хозяйки не используют режим быстрой стирки.

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