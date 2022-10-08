Покладіть у пралку тенісний м'яч і ви здивуєтеся результату: геніальний спосіб
Дуже часто при багаторазовому пранні рушники втрачають свою м'якість і ніжність.
Є хитрий спосіб уникнути цього за допомогою однієї маленької речі, пише Sante Plus.
Як зберегти рушники м'якими та пухнастими?
Перша помилка, якої припускаються багато хто з нас. Вам більше не слід прати рушники зі звичайним миючим засобом, натомість зробіть ставку на делікатний миючий засіб.
Також зверніть увагу на недостатнє полоскання миючого засобу у програмах прання. Щоб уникнути пошкоджень, викликаних занадто великою кількістю білизни, рекомендується додавати в миючий засіб оцет, він запобігає знебарвленню та збереже м'якість ваших рушників.
Якщо це синтетичні або лляні рушники, періть їх за 30°C, інакше вони швидко зіпсуються. Як правило, для бавовняних рушників використовуйте цикл із гарячою водою, температура якої варіюється від 40 до 60°C.
Як тенісний м'яч може допомогти?
Киньте два тенісні м'ячі в барабан машини, доки стираєте рушники або ковдри. Ви будете приємно вражені численними перевагами цього несподіваного методу.
Відомо, що тенісні м'ячі, як і м'ячі для прання, скорочують час прання, що значно заощаджує електроенергію.
А ще м'ячі зменшують дозу цих миючих засобів у барабані машини як мінімум на 20%.
Завдяки замочуванню засоби для чищення легше прилипають до волокон і швидше видаляють плями, що знижує витрату води при полосканні.
Нарешті, ефект пом'якшення теж дуже помітний – рушники після прання дуже м'які.
Ви навіть можете використовувати цей метод для прання будь-яких постільних речей або зимових пуховиків.
Як ми раніше писали, додайте кілька крапель цього засобу до пральної машини і рушники знову будуть м'якими.
Також ми називали способи, які допоможуть економити гроші під час прання .