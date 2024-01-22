"Пока не хватает слов": популярная украинская певица во второй раз стала мамой
Украинская певица Кристина Волощук, более известная как Луна, поделилась новостью о рождении второго ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram звезды.
Певица Луна во второй раз стала мамой
Молодая украинская певица родила второго ребенка еще 11 января, но сообщила эту новость только сейчас. И исходя из ее сообщения, так и планировалось.
"Рада сообщить именно сегодня, что 11.01.24 в 14:26 в первом роддоме Киева, родился на свет наш сын - Никита Александрович Волощук. Поэтому, самая счастливая на свете, принимаю ваши поздравления", - написала артистка
"Пока не хватает слов, чтобы описать все, что я чувствую, возможно чуть позже. Наслаждаюсь каждой секундой вместе - это большое счастье для всей нашей семьи", - закончила свое сообщение Луна.
Правда, она показала фотографии с периода беременности. Скорее всего, молодая, но уже опытная мамочка еще не готова показывать миру лицо маленького сына, которому всего более недели.
Певица Луна стала мамой во второй раз (фото: instagram.com/kri_luna)
Однако Кристина показала в stories, как она гуляет с маленьким Никитой в коляске. На фотографии певица выглядит невероятно счастливой, но малыша не засветила, ведь он, вероятно, спит на прогулке.
Реакцию своего мужа Александра Волощука Кристина также не показала.
Пока артистка привыкает к роли матери двух сыновей и принимает искренние поздравления от друзей, родственников, коллег и поклонников.
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