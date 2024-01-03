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В Днепре посреди зимы расцвели сакуры (видео)

Днепр, Среда 03 января 2024 09:40
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В Днепре посреди зимы расцвели сакуры (видео) В Днепре расцвели сакуры (Скриншот с видео)
Автор: Людмила Жукова

В Днепре среди зимы расцвели весенние деревья. Речь идет о сакурах. Деревья без листьев, но на них можно увидеть цветы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сюжет ТСН.

Что известно о сакурах в Днепре

Деревья с цветами жители города были замечены на набережной. Прохожие удивляются этой неожиданной красоте. Ученые объясняют такую аномалию, что такое зимнее цветение опасно для растений, потому что из-за теплой и влажной погоды, завезенные из-за границы деревья, перепутали сезоны.

Отметим, что сейчас в Днепре температура днем достигает 10 градусов тепла, а вот на следующей неделе синоптики обещают понижение температуры до 10 градусов мороза ночью.

Для справки

Сакура - известная всем разновидность вишни из Японии, славящаяся своим непревзойденным цветением. Многочисленные розовые цветки располагаются кистями по 3-10 штук. Они почти полностью скрывают ветви, делая дерево похожим на розовое облако.

В Киеве высажена самая длинная в Украине аллея этих деревьев – на бульваре Верховной Рады длиной 1402 м (240 растений).

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Днепр сакура