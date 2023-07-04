"Показуха?" Во Львове депутатам вручили повестки прямо на заседании (фото)

Во Львове 4 июля депутатам областного совета вручили повестки прямо перед началом заседания.
Об этом рассказал в Facebook депутат от партии "Свобода" Иосиф Сытник.
"Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП Львова. Депутатам вручили повестки. Слава Украине!" - написал Сытник.
Отметим, что в комментариях к посту Иосифа не все украинцы поверили в то, что после повесток народные избранники пойдут в армию. Некоторые считают, что это "показуха".
Ранее мы писали, что будет, если не прийти по повестке в военкомат.
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