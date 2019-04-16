Покажи дитину! Меган Маркл проговорилася про малюка

Меган Маркл так заплутала громадськість з датою народження майбутнього малюка, що натяки на те, що малюк вже народився, починають шукати у всіх офіційних повідомленнях з Королівського палацу.

Меган Маркл і принц Гаррі опублікували пост на своїй сторінці в Instagram зі словами подяки для своїх шанувальників. Тиждень тому вони попросили фанатів всі кошти, які вони хотіли б витратити на подарунки для майбутнього малюка, відправити в благодійні організації по всьому світу, щоб допомогти іншим дітям. На їх прохання відгукнулися багато людей і герцоги Сассекські подякували їм за виявлену увагу.

"Навіть якщо це пожертвування в розмірі 5 доларів США, 1000 фунтів стерлінгів, пропозиція волонтерства або розповсюдження інформації. І від імені Герцога і Герцогині (і Малюка Сассекського) ми дуже вдячні вам", - сказано в повідомленні.

Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/sussexroyal)

В коментарях громадськість одразу ж зробила припущення, що малюк вже народився, але як про це заявляла Меган Маркл, афішувати його народження не стали і будуть приховувати в таємниці кілька тижнів.

Британські ЗМІ вибухнули інформацією про те, що спадкоємець принца Гаррі вже з'явився на світ, а пара цей радісний факт приховує та почали вимагати, щоб Меган Маркл показала дитину.

Меган Маркл і принц Гаррі (GettyImages)

Проте колишній прес-секретар Букінгемського палацу Дікі Арбитер звернувся до британців з проханням заспокоїться і зазначив, що народження малюка очікується не раніше, ніж наприкінці квітня – початку травня.

"Якщо ви повірили в таке, вас можна переконати в чому завгодно. Ми приблизно знаємо, коли дитина має з'явитися на світ. Крім того, Гаррі і Меган позначили досить ясно, що пологи пройдуть в приватній обстановці. Ніяких попередніх повідомлень не буде, і вони випустять деталі, коли проведуть трохи часу з дитиною. Пологи, як вже було сказано, відбудуться в кінці квітня - початку травня, так що ми повинні притримати коней хоча б до цього часу", - сказав він в ефірі одного з телеканалів.

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