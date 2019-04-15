Розділяй і володарюй: екстрасенс розкрила сутність Меган Маркл

Меган Маркл (outfits.design)

Меган Маркл після народження дитини може сильно змінитися

Меган Маркл, яка перебуває на останніх термінах вагітності, після народження первістка, посилить свій тиск на чоловіка. Таку думку висловила відома віщунка і екстрасенс Саона.

Меган Маркл зовсім не така, якою бачать її оточують. Екстрасенс розповіла, що насправді герцогиня Сассекська всередині не така відкрита і добра, якою хоче здаватися. Вона конфліктна і постійно хоче довести свою перевагу. А ось її чоловік, принц Гаррі – він м'який і добрий і після народження дитини він буде виявляти до малюка більше теплоти, ніж рідна мати.

Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/sussexroyal)

Саона стверджує, що характер Меган Маркл після пологів вилізе назовні. Вона буде доброю і турботливою матір'ю, але принц Гаррі здатний дати майбутній дитині набагато більше, так як їх спадкоємець буде творчою особистістю.

"Як батьки, вони, безумовно, відбудуться. Але зараз герцогиня Сассекська чекає лише одного: скоріше народити, і, як тільки це станеться, Меган, можна сказати, закріпить свої позиції – вона почне розділяти і володарювати. Сказати, що вона буде тиснути на Гаррі, значить не сказати нічого. Все буде відбуватися поступово і це тільки початок. Якщо зараз вона мовчить, то пізніше багато про неї дізнаються. Вона буде ставити себе вище багатьох членів королівської сім'ї і буде завойовувати свої позиції. Її сутність простої дівчини з народу обов'язково дасть про себе знати", - заявила Саона.

Меган Маркл і принц Гаррі (GettyImages)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Меган Маркл зробила несподівану заяву про майбутні пологи.

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