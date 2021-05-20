"Друзі" повертаються: перший трейлер продовження культового серіалу

Зазначимо, що прем'єра картини відбудеться 27 травня. У фільмі візьмуть участь всі актори, які знімалися і раніше: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Меттью Перрі і Девід Швіммер. Крім того, в серіалі з'являться і інші запрошені зірки.



Як повідомляє видання, проект не буде новою сюжетною серією, а замість цього організовує зустріч акторів і авторів серіалу, багато з яких не бачили один одного досить давно.

"Цікаво, що коли ми зібралися разом, у нас не було враження, ніби пройшло так багато часу. Ми продовжили з того місця, де зупинилися", - зазначив Леблан в інтерв'ю виданню.

Також зірки зізналися, що раді повернутися разом на знімальний майданчик і відзначили, що були вражені максимально відтвореними декораціями місць, які вони не відвідували протягом 17 років, у тому числі - холостяцьку квартиру Джої і Чендлера, а також квартиру Моніки і Рейчел.

"Мене заполонили 10 років незамінних спогадів", - зазначила Кортні Кокс.

Додамо, що вийшов також перший офіційний трейлер продовження "Друзів".

"Наші улюблені друзі знову на знімальному майданчику, з якого все почалося... Це той випадок, коли ваші друзі стають вашою родиною", - йдеться в описі відео.