Всі сфери життя налагодяться: зірковий український актор розповів, як досягти успіху
Власні життєві правила є у кожної людини. Вони допомагають залишатися в тонусі і завжди слідувати своїм принципам.
Учасник "Танців з зірками" і актор популярного серіалу "СуперКопи" на НЛО TV Тарас Цимбалюк розповів в інтерв'ю LITE, якими правилами життя керується він і на які орієнтири спирається останнім часом.
Тримайте топ-5 лайфхаків від Тараса, які допоможуть в житті!
Знати свої орієнтири в професії
"Для мене це - головне в житті. Я завжди повинен бути чесним з собою і займатися справою, яка мені подобається. Точно знаю, що коли людина займається справою, яка не приносить задоволення, інші життєві сфери йдуть шкереберть", - зізнався актор.
Тарас Цимбалюк любить спорт (фото: НЛО TV)
Гармонія в сімейних відносинах
"Для мене це - понад усе. Вважаю, треба максимально цінувати свою сім'ю і бути сконцентрованим на любові і гармонії зі своєю другою половинкою. Це мегаважливо! Яким би важким не був мій знімальний день, я приходжу додому і набираюся тут правильної енергії", - вважає актор.
Заняття спортом
"Для мене - це стрижень, який допомагає мені у всьому. Спорт - це моя дисципліна і режим", - розкрив ще один лайфхак Тарас.
Тарас Цымбалюк (фото: НЛО TV)
Оточення - це важливо
"Я з легкістю почав розлучатися з людьми, які не приносять в моє життя нічого хорошого. Намагаюся тримати картотеку своїх друзів в чистоті", - розповів актор.
Фокус на потрібних людях
Тарас Цымбалюк (фото: НЛО TV)
"Зараз я концентруюся на сім'ї і близьких. А ще людей, які перевірені часом і обставинами. Вважаю, це абсолютно правильно", - підсумував Цимбалюк.
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