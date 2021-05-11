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Всі сфери життя налагодяться: зірковий український актор розповів, як досягти успіху

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 16:07
Всі сфери життя налагодяться: зірковий український актор розповів, як досягти успіху Гармонія в особистому житті і успіх на роботі тісно пов'язані (фото: НЛО TV)
Автор: Тетяна Турчанікова

Власні життєві правила є у кожної людини. Вони допомагають залишатися в тонусі і завжди слідувати своїм принципам.

Учасник "Танців з зірками" і актор популярного серіалу "СуперКопи" на НЛО TV Тарас Цимбалюк розповів в інтерв'ю LITE, якими правилами життя керується він і на які орієнтири спирається останнім часом.

Тримайте топ-5 лайфхаків від Тараса, які допоможуть в житті!

Знати свої орієнтири в професії

"Для мене це - головне в житті. Я завжди повинен бути чесним з собою і займатися справою, яка мені подобається. Точно знаю, що коли людина займається справою, яка не приносить задоволення, інші життєві сфери йдуть шкереберть", - зізнався актор.

Всі сфери життя налагодяться: зірковий український актор розповів, як досягти успіху

Тарас Цимбалюк любить спорт (фото: НЛО TV)

Гармонія в сімейних відносинах

"Для мене це - понад усе. Вважаю, треба максимально цінувати свою сім'ю і бути сконцентрованим на любові і гармонії зі своєю другою половинкою. Це мегаважливо! Яким би важким не був мій знімальний день, я приходжу додому і набираюся тут правильної енергії", - вважає актор.

Заняття спортом

"Для мене - це стрижень, який допомагає мені у всьому. Спорт - це моя дисципліна і режим", - розкрив ще один лайфхак Тарас.

Всі сфери життя налагодяться: зірковий український актор розповів, як досягти успіху

Тарас Цымбалюк (фото: НЛО TV)

Оточення - це важливо

"Я з легкістю почав розлучатися з людьми, які не приносять в моє життя нічого хорошого. Намагаюся тримати картотеку своїх друзів в чистоті", - розповів актор.

Фокус на потрібних людях

Всі сфери життя налагодяться: зірковий український актор розповів, як досягти успіху

Тарас Цымбалюк (фото: НЛО TV)

"Зараз я концентруюся на сім'ї і близьких. А ще людей, які перевірені часом і обставинами. Вважаю, це абсолютно правильно", - підсумував Цимбалюк.

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