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Зірка серіалу "Друзі" зробила заяву про проект: перший тизер, дата прем'єри

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США, Четвер 13 травня 2021 23:59
Зірка серіалу "Друзі" зробила заяву про проект: перший тизер, дата прем'єри Фото: актори серіалу "Друзі" (instagram.com/friends)
Автор: Володимир Костирін

Легендарний американський комедійний серіал "Друзі" буде продовжений - вже оголошена офіційна дата спецвипуску картини, яка отримала назву "Друзі: Возз'єднання".

Про це 13 травня написала голлівудська актриса Дженніфер Еністон у своєму Instagram.

52-річна зірка в цьому знаменитому серіалі (виходив на телеканалі NBC) виконувала роль Рейчел Грін, за яку була удостоєна премій "Еммі" і "Золотий глобус". Еністон глядачі зможуть побачити й в продовженні "Друзів".

"Це офіційно! Прем'єра "Друзі: Возз'єднання" (Friends: Reunion) відбудеться 27 травня на HBO Max (стрімінговий сервіс) - Чи можемо ми бути більш схвильованими?!"- пише вона.

Відео: тизер серіалу "Друзі: Возз'єднання", який вийде на екрани 27 травня

Потрібно сказати, що зйомки продовження історії дружби, за якою спостерігали сотні мільйонів глядачів, закінчилися зовсім недавно.

У проекті крім Дженніфер Еністон також візьмуть участь такі актори: Кортні Кокс (Моніка), Ліза Кудроу (Фібі), Метт Леблан (Джоуї), Меттью Перрі (Чендлер) і Девід Швіммер (Росс), які також виступили виконавчими продюсерами серіалу. У спецвипуску "Друзі: Возз'єднання" відбудеться їх перша зустріч "на камеру" з часів завершення оригінального шоу.

Важливо зауважити, що актори не зображуватимуть своїх оригінальних персонажів в серіалі, який виходив в ефір в 1994-2004 роки. Таке пояснення зробили в HBO Max "щоб уникнути непорозумінь".

"Ми хочемо прояснити, що це не новий оригінальний епізод серіалу. Актори будуть виступати в ролі самих себе, не як їхні улюблені персонажі", - заявили в стрімінговому сервісі.

Зірка серіалу &quot;Друзі&quot; зробила заяву про проект: перший тизер, дата прем'єри

Актори серіалу "Друзі" возз'єднуються через 17 років для спецпроекту (фото: instagram.com/friends)

Нагадаємо, що чутки про те, що актори серіалу "Друзі" знімуться в його продовженні, раніше з'явилися ще в 2016-му.

Раніше повідомлялося, що в кінці 2019 року помер актор з легендарного серіалу "Друзі" - Робу Лібману було 82 роки.

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