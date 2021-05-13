Зірка серіалу "Друзі" зробила заяву про проект: перший тизер, дата прем'єри

Легендарний американський комедійний серіал "Друзі" буде продовжений - вже оголошена офіційна дата спецвипуску картини, яка отримала назву "Друзі: Возз'єднання".

Про це 13 травня написала голлівудська актриса Дженніфер Еністон у своєму Instagram .

52-річна зірка в цьому знаменитому серіалі (виходив на телеканалі NBC) виконувала роль Рейчел Грін, за яку була удостоєна премій "Еммі" і "Золотий глобус". Еністон глядачі зможуть побачити й в продовженні "Друзів".

"Це офіційно! Прем'єра "Друзі: Возз'єднання" (Friends: Reunion) відбудеться 27 травня на HBO Max (стрімінговий сервіс) - Чи можемо ми бути більш схвильованими?!"- пише вона.

Відео: тизер серіалу "Друзі: Возз'єднання", який вийде на екрани 27 травня

Потрібно сказати, що зйомки продовження історії дружби, за якою спостерігали сотні мільйонів глядачів, закінчилися зовсім недавно.

У проекті крім Дженніфер Еністон також візьмуть участь такі актори: Кортні Кокс (Моніка), Ліза Кудроу (Фібі), Метт Леблан (Джоуї), Меттью Перрі (Чендлер) і Девід Швіммер (Росс), які також виступили виконавчими продюсерами серіалу. У спецвипуску "Друзі: Возз'єднання" відбудеться їх перша зустріч "на камеру" з часів завершення оригінального шоу.

Важливо зауважити, що актори не зображуватимуть своїх оригінальних персонажів в серіалі, який виходив в ефір в 1994-2004 роки. Таке пояснення зробили в HBO Max "щоб уникнути непорозумінь".

"Ми хочемо прояснити, що це не новий оригінальний епізод серіалу. Актори будуть виступати в ролі самих себе, не як їхні улюблені персонажі", - заявили в стрімінговому сервісі.

Актори серіалу "Друзі" возз'єднуються через 17 років для спецпроекту (фото: instagram.com/friends)