Показали, як спекти високий та пухкий хліб на сковороді: покроковий рецепт
Зараз мало хто з господинь випікає хліб. Все тому, що це доволі складний процес, який вимагає багато часу. Звичайно, у сучасних умовах простіше купити вже готовий виріб у магазині.
Однак, існує альтернативний метод, а саме приготування хліба на сковороді. Про це повідомила фудблогерка recept_elena в Instagram.
Так, такий хліб в кінцевому підсумку виходить високим та м`яким.
Для приготування потрібні наступні інгредієнти:
- борошно - 500 г;
- сіль - 1 ч. л;
- цукор - 1 ч. л;
- дріжджі - 1 п (7 г);
- кефір теплий - 150 мл;
- тепла вода - 180 мл;
- рослинна олія - 2 ст. л.
Спосіб приготування:
Спочатку до борошна додайте сіль, цукор та дріжджі та перемішайте.
Далі поступово додавайте теплу воду та кефір. Замісіть тісто, щоб воно не прилипало до рук і додайте олію та поставте в тепле місце.
Як тісто перший раз підніметься, його потрібно ще раз замісити. Після другого підйому викласти у сковороду та залишити ще на 20 хвилин під кришкою.
Смажити його потрібно 1 годину на слабкому вогні, а потім перевернути на інший бік і готувати ще 20 хвилин під кришкою.
Раніше ми повідомляли, чим можна замінити хліб на новорічному застіллі.
Також ми писали, що нутриціолог дала рецепт простих і корисних бутербродів.