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Показали, як спекти високий та пухкий хліб на сковороді: покроковий рецепт

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Середа 05 січня 2022 07:33
Показали, як спекти високий та пухкий хліб на сковороді: покроковий рецепт Як спекти хліб на сковорідці (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зараз мало хто з господинь випікає хліб. Все тому, що це доволі складний процес, який вимагає багато часу. Звичайно, у сучасних умовах простіше купити вже готовий виріб у магазині.

Однак, існує альтернативний метод, а саме приготування хліба на сковороді. Про це повідомила фудблогерка recept_elena в Instagram.

Так, такий хліб в кінцевому підсумку виходить високим та м`яким.

Для приготування потрібні наступні інгредієнти:

  • борошно - 500 г;
  • сіль - 1 ч. л;
  • цукор - 1 ч. л;
  • дріжджі - 1 п (7 г);
  • кефір теплий - 150 мл;
  • тепла вода - 180 мл;
  • рослинна олія - 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Спочатку до борошна додайте сіль, цукор та дріжджі та перемішайте.

Далі поступово додавайте теплу воду та кефір. Замісіть тісто, щоб воно не прилипало до рук і додайте олію та поставте в тепле місце.

Як тісто перший раз підніметься, його потрібно ще раз замісити. Після другого підйому викласти у сковороду та залишити ще на 20 хвилин під кришкою.

Смажити його потрібно 1 годину на слабкому вогні, а потім перевернути на інший бік і готувати ще 20 хвилин під кришкою.

Раніше ми повідомляли, чим можна замінити хліб на новорічному застіллі.

Також ми писали, що нутриціолог дала рецепт простих і корисних бутербродів.

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