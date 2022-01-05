Показали, как испечь высокий и рыхлый хлеб на сковороде: пошаговый рецепт
Сейчас мало кто из хозяек выпекает хлеб. Все потому, что это довольно сложный процесс, который требует много времени. Конечно, в современных условиях проще купить уже готовое изделие в магазине.
Однако, существует альтернативный метод, а именно приготовление хлеба на сковороде. Об этом сообщила фудблогерка recept_elena в Instagram.
Так, такой хлеб в конечном итоге получается высоким и мягким.
Для приготовления нужны следующие ингредиенты:
- мука - 500 г;
- соль - 1 ч. л;
- сахар - 1 ч. л;
- дрожжи - 1 п (7 г);
- кефир теплый - 150 мл;
- теплая вода - 180 мл;
- растительное масло - 2 ст. л.
Способ приготовления:
Сначала добавьте соль, сахар и дрожжи в муку и перемешайте.
Далее постепенно добавляйте теплую воду и кефир. Замесите тесто, чтобы оно не прилипало к рукам и добавьте масло и поставьте в теплое место.
Как тесто первый раз поднимется, его нужно еще раз вымесить. После второго подъема выложить в сковороду и оставить еще на 20 минут под крышкой.
Жарить его нужно 1 час на слабом огне, а затем перевернуть на другой бок и готовить еще 20 минут под крышкой.
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