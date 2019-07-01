ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одеській області в пожежі загинули четверо дітей

Новини » Надзвичайні події    01.07.2019 - 10:10
В Одеській області в пожежі загинули четверо дітей
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Пожежа в Одеській області була ліквідована о 9:35

У понеділок, 1 липня, під час пожежі в приватному житловому будинку в селі Чорна (Одеська область) загинули четверо дітей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС повідомили, що в 9:35 пожежа була ліквідована.

"Вік дітей та причини займання встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 червня в Одесі відбулась пожежа в психіатричній лікарні. В результаті пожежі загинули 7 осіб.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Також він доручив прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману негайно створити державну комісію з розслідування пожежі. Рятувальники відзначили, що причиною пожежі в психіатричній лікарні в Одесі стало випадкове занесення джерела вогню.

РБК-Україна писало, що у квітні в Одесі сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку. Пожежа почалася на нижніх поверхах будівлі і дуже швидко поширилася вгору, дійшовши до 12-го поверху.

У Львові ліквідували пожежу в локомотивному депо У Львові горить локомотивне депо біля вокзалу
Новини України Одесапожежапреступления
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся