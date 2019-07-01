В Одеській області в пожежі загинули четверо дітей

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Пожежа в Одеській області була ліквідована о 9:35

У понеділок, 1 липня, під час пожежі в приватному житловому будинку в селі Чорна (Одеська область) загинули четверо дітей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС повідомили, що в 9:35 пожежа була ліквідована.

"Вік дітей та причини займання встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 червня в Одесі відбулась пожежа в психіатричній лікарні. В результаті пожежі загинули 7 осіб.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Також він доручив прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману негайно створити державну комісію з розслідування пожежі. Рятувальники відзначили, що причиною пожежі в психіатричній лікарні в Одесі стало випадкове занесення джерела вогню.

РБК-Україна писало, що у квітні в Одесі сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку. Пожежа почалася на нижніх поверхах будівлі і дуже швидко поширилася вгору, дійшовши до 12-го поверху.