Пошук 11-річної Даші під Одесою: у поліції зробили нову заяву

Дарія Лук'яненко зникла шість днів тому в смт Іванівка Одеської області. У поліції заявили, що пошуки дитини будуть продожаться незважаючи ні на що. Про це повідомив перший заступник Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, 11-річна Даша Лук'яненко загадково зникла в четвер, 13 червня, дівчинка йшла по дорозі від ринку, де працює її мама, у бік школи на танцювальне заняття.

Дарія Лук'яненко (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

За словами В'ячеслава Аброськіна, в Головному управлінні поліції кожен день вранці і ввечері проводяться наради, на яких заслуховуються звіти правоохоронців з Іванівки, а також керівників відповідних підрозділів в Києві.

На сьогоднішній день Дашу розшукують підрозділи поліції і ДСНС загальною чисельністю 250 осіб.

Територію села відпрацьовують фахівці-кінологи з собаками, навченими на пошук трупів.

Дарія Лук'яненко пропала під Одесою (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Також заступник голови Нацполіції попросив жителів Іванівки з розумінням поставитися до роботи правоохоронців.

"Вибачте, якщо ставимо багато питань, але нам необхідно встановити та опитати всіх 3488 місцевих мешканців, які в день 13.06.2019 року знаходились на вулицях і будівлях селища", - підсумував Аброськін.

Дар'я Лук'яненко пропала під Одесою (скрін: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Ще раз нагадуємо прикмети дівчинки. Даші Лук'яненко на вигляд 11-13 років, у неї худорлява статура, русяве довге волосся і карі очі. Вона була у футболці білого кольору з малюнком фламінго, рожевих шортах, чорних сандалях. При ній була сумка з різнокольоровими паєтками.

Дар'я Лук'яненко (фото: od.npu.gov.ua)

Раніше ми писали, що в мережі поширюють фото автомобіля, який може бути причетний до зникнення 11-річної дівчинки в Одеській області.

До речі, недобросовісні торговці під час активної пошукової операції в Іванівці наживалися на учасниках пошукової групи, накручуючи вдвічі ціни на каву і воду.

Також повідомлялося, що під час пошукової операції в Іванівці волонтери виявили чоловічий палець. Фрагмент людського тіла був загорнутий в целофановий пакет, там же був чоловічий одяг, канати і покривало з кривавими плямами. Правоохоронці перевіряють, чи має знахідка відношення до зникнення Даші Лук'яненко.