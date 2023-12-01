"Похороны воина". В ГУР рассказали о жутком обряде, освобождающем от страха

У всех народов есть свои традиции. Существуют интересные обряды и у наших военных, которые защищают Украину от коварного захватчика. Один из них - так называемые "похороны воина".

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" в Facebook, Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о жутком обряде, призванном освободить бойцов за независимость от страха гибели.

Что известно об обряде

"Похороны воина" - древний обряд, призванный освободить человека от страха гибели во время сражения или войны.

Украинские спецназовцы проходят его как элемент психологической подготовки (причем первым это делает командир).

В то же время корнями такой обряд уходит в старину.

Проведение "похорон"

По словам командира группы спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" с позывным "Саба", в рамках этого обряда боец сам копает себе могилу глубиной в метр.

После этого он записывает на бумажке все, что считает "лишним в жизни и от чего готов избавиться", и сжигает ее.

Следующий шаг - военнослужащий ложится в яму, в которой его закапывают.

"Для дыхания ртом дают водолазную маску с трубкой", - уточнил командир.

В такой "тренировочной могиле" спецназовец лежит от 40 минут до четырех часов.

"Закопанный под землей, ты перестаешь чувствовать свое тело. Полностью теряешь контроль над ним. Становится видно, насколько можешь контролировать свои чувства и мысли", - признался "Саба".

Наши ребята "преодолевают" смерть еще при жизни (фото: facebook.com/artan.gur)

Самоконтроль и доверие

Командир группы спецподразделения пояснил, что их работа "предусматривает полный самоконтроль и доверие к побратимам, которые должны тебя откопать".

"Ты полностью зависим от других. Мы закапываем себя живьем в землю, чтобы принять смерть. После этого идем на спецзадачу. Приняв то, что можешь погибнуть, ты можешь спокойно, эффективно выполнять свою работу", - подчеркнул боец.

Он добавил, что тренировка - крайне важная часть подготовки к спецоперациям.

"От тренировок мы устаем не меньше, чем от спецзадач. После первых получаса нагрузок человек хочет, чтобы прилетело НЛО и забрало его на Луну. Нам нужно проверить его морально-психологическую устойчивость. Это так называемая "прожарка", - подытожил "Саба".