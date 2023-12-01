"Похорон воїна". В ГУР розповіли про моторошний обряд, що звільняє від страху

У всіх народів є свої традиції. Існують цікаві обряди й у наших військових, які боронять Україну від підступного загарбника. Один із них - так званий "похорон воїна".

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" у Facebook, Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про моторошний обряд, покликаний звільнити бійців за незалежність від страху загибелі.

Що відомо про обряд

"Похорон воїна" - давній обряд, покликаний звільнити людину від страху загибелі під час битви або війни.

Українські спецпризначенці проходять його як елемент психологічної підготовки (при чому першим це робить командир).

Водночас корінням такий обряд сягає давніх давен.

Проведення "похорону"

За словами командира групи спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" із позивним "Саба", в межах цього обряду боєць сам копає собі могилу завглибшки метр.

Після цього він записує на папірці все, що вважає "зайвим у житті й чого готовий позбутися", і спалює його.

Наступний крок - військовослужбовець лягає в яму, в якій його закопують.

"Для дихання ротом дають водолазну маску з трубкою", - уточнив командир..

У такій "тренувальній могилі" спецпризначенець лежить від 40 хвилин до чотирьох годин.

"Закопаний під землею, ти перестаєш відчувати своє тіло. Повністю втрачаєш контроль над ним. Стає видно, наскільки можеш контролювати свої почуття та думки", - зізнався "Саба".

Наші хлопці "долають" смерть ще за життя (фото: facebook.com/artan.gur)

Самоконтроль і довіра

Командир групи спецпідрозділу пояснив, що їхня робота "передбачає повний самоконтроль і довіру до побратимів, які мають тебе відкопати".

"Ти повністю залежиш від інших. Ми закопуємо себе живцем у землю, щоб прийняти смерть. Після цього йдемо на спецзавдання. Прийнявши те, що можеш загинути, ти можеш спокійно, ефективно виконувати свою роботу", - наголосив боєць.

Він додав, що тренування - вкрай важлива частина підготовки до спецоперацій.

"Від тренувань ми втомлюємося не менше, ніж від спецзавдань. Після перших пів години навантажень людина хоче, щоб прилетіло НЛО й забрало її на Місяць. Нам потрібно перевірити її морально-психологічну стійкість. Це так звана "прожарка", - підсумував "Саба".