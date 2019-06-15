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Похолодання та грози: кому не пощастить з погодою на вихідних (фото)


Погода в Україні на вихідних місцями буде представляти небезпеку

Погода в Україні на вихідних 15 і 16 червня принесе чергові неприємності у вигляді гроз і злив на значну частину країни. А в неділю слід очікувати зниження температури в деяких регіонах. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

До речі, нещодавно Наталка Діденко розповіла, коли варто очікувати істотного зниження температури повітря.

Так, в суботу, 15 червня, локальні грози з дощами і поривчастим вітром разгуляются на більшій частині країни, крім східних і південних областей.

Температура повітря становитиме від +28 до +33 градусів. Найнижча - на Заході, +28... +31. Найспекотніше - на Півдні та Сході - від +31 до +33 градусів.

В суботу В Києві буде +30... +32 градуси. Можливі дощі і грози.

Погода в Україні в суботу 15 червня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 16 червня, погодна ситуація в країні дещо зміниться. На Заході збережеться ймовірність грозових дощів. Опади нагрянуть також і у східні області.

Також синоптики повідомляють про зниження температури на кілька градусів. Середня температура повітря по країні становитиме від +27 до +31 градусів. На Півдні, Заході, в Центрі і на Півночі від +28 до +31.

А в східних та Сумській області температура знизиться більш істотно, після суботніх +33, погода порадує +27... +29 градусами.

Вночі по країні +17... +20 вище нуля, на Півдні тепліше - від +18 до +22 градусів.

У Києві неділя пройде без опадів, температура вдень +29... +31, вночі +18... +20 градусів.

Погода в Україні на неділю 16 червня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Херсонській області страшний ураган розніс практично ціле селище в Олешківському районі.

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