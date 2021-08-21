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Синоптиик оголосили штормове попередження: в яких областях погіршиться погода

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Субота 21 серпня 2021 09:07
Синоптиик оголосили штормове попередження: в яких областях погіршиться погода Фото: погода в Україні ускладниться 21 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Протягом сьогоднішньогго дня, 21 серпня, в деяких регіонх ускладняться погодні умови. Там оголошене штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

За прогнозами синоптиків, погодні умови ускладняться в низці областей:

  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській,
  • Полтавській,
  • Сумській,
  • Харківській,
  • Луганській,
  • Донецькій.

Там очікуються грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с .

Синоптиик оголосили штормове попередження: в яких областях погіршиться погода

Раніше РБК-Україна публікувало прогноз погоди в Україні на довгі вихідні.

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