Синоптиик оголосили штормове попередження: в яких областях погіршиться погода
Фото: погода в Україні ускладниться 21 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Протягом сьогоднішньогго дня, 21 серпня, в деяких регіонх ускладняться погодні умови. Там оголошене штормове попередження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
За прогнозами синоптиків, погодні умови ускладняться в низці областей:
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Полтавській,
- Сумській,
- Харківській,
- Луганській,
- Донецькій.
Там очікуються грози, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с .
Раніше РБК-Україна публікувало прогноз погоди в Україні на довгі вихідні.