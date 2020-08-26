Грози, дощі і осінній холод: синоптики прогнозують різкий перепад температур

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні показує, що до осені залишилося менше тижня

Погода в Україні буде майже по-осінньому прохолодною у західних та північних областях і все ще курортно-спекотною у південних в четвер, 27 серпня. Крім того, Захід, Північ і частково Центр накриє грозами, дощами і вітром з поривами до 7-12 метрів на секунду. Про це говорять дані синоптиків Українського гідрометцентру та Наталки Діденко.

Так, за прогнозами Діденко в Facebook, температура повітря на Заході і Півночі буде невисокою - від +20 до +25 градусів.

"В Україні 27 серпня дощі пройдуть переважно в північних областях. Трохи зачепить західну частину", - пише синоптик.

А ось на Півдні і Сході дуже тепло - від +26 до +31 градуса.

"Літо з осінню, як дві джентельмени у дверях. Пропускають один одного, але ніхто толком не заходить і не виходить. Ніби і є ще літня спека, але листочки вже нападали і багато жовтих", - описала погоду в країні Наталка Діденко.

У Києві, у четвер очікується дощ і близько +23 градусів. А ось на вихідних в столицю прийде потепління.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, що буде з температурою і опадами у четвер, 27 серпня. Так, якщо на Заході завтра очікується +20 градусів, на Півдні - від +30 і вище.

Погода в Україні 27 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптики дали українцям прогноз на кінець серпня.

Також повідомлялося, що у Києві маршрутка "потонула" після дощу, після чого люди опинилися в пастці.