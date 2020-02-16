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Погодні аномалії перейдуть кордон: синоптики озвучили прогноз на неділю

STYLERЖиття    16.02.2020 - 09:27
Погодні аномалії перейдуть кордон: синоптики озвучили прогноз на неділю
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

В Україні в лютому фіксуються чергові температурні рекорди

Погода в Україні продовжить дивувати аномаліями. Синоптики попередили, що 16 лютого очікується велика температурна амплітуда. На сході в нічний час температура "впаде" до -10 градусів. При цьому, в західних, центральних і південних областях очікується аномально високий рівень тепла - +6... +9 градусів.

Як повідомляється в оновленому прогнозі Укргідрометцентру, 16 лютого на українців очікують суттєві зміни погодних умов. Синоптики попередили про те, що у західних та південних регіонах очікується аномально високий рівень тепла – до +6... +9 градусів. У центральних регіонах температура буде трохи нижче - +4... +7 градусів. Схід України покаже більш прийнятні для лютого температурні показники - +2... +5 градусів.

У нічний час, як попередили фахівці, ситуація кардинально зміниться. По всій країні очікується падіння рівня тепла в середньому на 10 градусів. Так, найхолодніше буде в Луганській області, де вночі очікується -8... -10 градусів. Схожа ситуація буде зберігатися на території всієї Східної України. В інших областях – 0... -3 градуси.

Погодні аномалії перейдуть кордон: синоптики озвучили прогноз на неділю

Прогноз погоди на 16 лютого (скріншот: meteo.gov.ua)

За народним прогнозом, з цього дня у давнину починалися лагодження — підготовка знаряддя для весняної сівби. З цього приводу люди говорили: "На лагодження дід встає вдосвіта — лагодить збрую літню і бороду столітню". У цей день часто бувають великі калюжі. Але тепла погода у цей день трапляється рідко, адже 16 лютого відоме власієвськими морозами.

Нагадаємо, що раніше вчений розповів про вплив глобального потепління на Україну.

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