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Мінімум дощів і різкі перепади температури: синоптики оновили прогноз погоди

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Понеділок 20 червня 2022 07:30
Мінімум дощів і різкі перепади температури: синоптики оновили прогноз погоди Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчий тиждень буде нестабільна і часом небезпечна. У більшості регіонів буде сухо і навіть спекотно, проте синоптики знову прогнозують перепади температури та грози.

Яка погода чекає українців у найближчий тиждень - читайте в матеріалі нижче.

Погода на сході

За даними порталу Sinoptik, на сході країни найближчі дні будуть сонячними та дуже спекотними, до +30 градусів. У середу очікується прихід холодного циклону з сильними дощами та грозами.

Температура повітря впаде в денний час до +17 +19 градусів. У суботу, 25 червня, температура повітря знову почне прогріватися до +27 +29 градусів.

Мінімум дощів і різкі перепади температури: синоптики оновили прогноз погодиПогода на півночі

Північ країни накриє спекою до + 33 градусів, але вже у вівторок прийдуть сильні дощі, можливі зливи. Температура повітря почне різко падати, до + 18 + 24 градусів.

Але вже в п'ятницю циклон піде і повітря знову почне прогріватися до + 27 + 29 градусів.

Мінімум дощів і різкі перепади температури: синоптики оновили прогноз погодиПогода на півдні

У південній частині України тиждень почнеться з + 27 + 28 градусів і сухої сонячної погоди. У середу температура знизиться до + 24 градусів, буде похмуро. Дощ і різке зниження температури очікується тільки в п'ятницю.

Але вже в суботу стовпчики термометрів знову різко стрибнуть до + 30 + 32 градусів.

Мінімум дощів і різкі перепади температури: синоптики оновили прогноз погодиПогода на заході

Західні області в понеділок накриє спекою до + 31 градуса, але вже у вівторок очікується різке зниження температура повітря до +20 градусів і можливий дощ.

Прохолода протримається майже до кінця тижня, і температура почне підвищуватися спочатку до +26 градусів, а в суботу знову очікується до +29 +32 градусів.

Мінімум дощів і різкі перепади температури: синоптики оновили прогноз погодиПогода в Києві

Понеділок у Києві буде сонячний і гарячий, до +32 градусів. У вівторок синоптики прогнозують грози. У середу очікуються зливи, і температура вдень впаде до +16 градусів. Четвер і п'ятниця будуть похмурими та прохолодними, а з суботи знову стане жарко. Очікується підвищення температури повітря до + 28 + 30 градусів.

Мінімум дощів і різкі перепади температури: синоптики оновили прогноз погоди

До речі, раніше ми писали, що синоптики зробили попередження про різкі перепади температури.

А ще ми розповідали, що з'явився новий прогноз погоди на липень.

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