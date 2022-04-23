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Холодний дощ зміниться грозами і теплом: яка погода очікується на великодні вихідні

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Субота 23 квітня 2022 08:03
Холодний дощ зміниться грозами і теплом: яка погода очікується на великодні вихідні Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями приготувала несподіваний сюрприз для жителів більшості областей. Холодна погода і затяжні дощі різко зміняться грозами та швидким підвищенням температури повітря.

Яка погода очікується найближчими днями, розповіли в Українському гідрометцентрі.

У суботу, 23 квітня, дощі накриють майже всі області України. Суха погода очікується тільки в Харкові, Дніпрі та в Луганській і Донецькій областях. Також синоптики прогнозують посилення вітру до штормових значень. Сильні дощі можливі в західній частині країни.

Нічна температура по Україні коливатиметься в межах + 4 + 6 градусів. Вдень прохолодно буде тільки на заході, +10 + 12 градусів. У центральних областях і на півночі прогріється до +14 +16 градусів.

На півдні та сході очікується до +15 +17 градусів, місцями можливе потепління до +18 градусів.

У Києві 23 квітня очікується невеликий дощ, сильний вітер. Вночі + 4 +6 градусів, вдень у столиці прогріється до +14 + 16 градусів.

Холодний дощ зміниться грозами і теплом: яка погода очікується на великодні вихідні

Карта погоди в Україні на суботу, 23 квітня

У неділю погодна ситуація кардинально зміниться. Західні та східні області накриє грозами, а в інших областях буде сухо і сонячно. Синоптики прогнозують сильний штормовий вітер.

Нічна температура в західних областях + 3 +5 градусів, в інших регіонах від +6 до + 9 градусів. Вдень потеплішає у всіх регіонах, очікується від +16 до +18 градусів, на Сході та півдні прогріється до + 20 градусів.

У Києві 24 квітня очікується сонячна і суха погода, нічний дощ до ранку закінчиться. Можливий сильний вітер. Вночі в столиці + 7 +9 градусів, вдень від +15 до + 17 градусів.

Холодний дощ зміниться грозами і теплом: яка погода очікується на великодні вихідніКарта погоди в Україні на неділю, 24 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали дату сильного потепління в Україні.

А також розповідали про те, яка погода в Україні буде цього року влітку.

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