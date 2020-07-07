Погода в Україні почне поліпшуватися, але пощастить не всім: де пройдуть грози

Погода в Україні в середу, 8 липня, очікується несприятливою в декількох областях. Частина країни виявиться в зоні холодного повітря, але дощі відступлять. Деякі області накриє сильними грозами, а температура повітря буде високою.

На сході очікуються грози, шквальний вітер, можливі зливи та град. Нічна температура повітря коливатиметься від +16 до +22 градусів. Вдень очікується від +23 до +28 в Харкові, Полтаві та Дніпрі. У Луганській і Донецькій областях до +29 +33 градусів.

У південних областях грози та зливи пройдуть в Херсонській області та Криму, в інших - сухо і сонячно. Нічна температура повітря коливатиметься від +16 до +19 градусів. Вдень в Одесі та Миколаєві від +24 до +27 градусів, в Херсоні та Криму від +26 до +30 градусів.

На півночі країни синоптики прогнозують невелику хмарність, але без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від +12 до +14 градусів, вдень потеплішає до +21 +23 градусів.

У західній частині країни грози та зливи відступлять, можлива невелика хмарність. Нічна температура повітря впаде до +9 +12 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +18 +22 градусів.

У центральній частині країни опади не прогнозуються, невелика хмарність. Вночі від +14 до +16 градусів, вдень потеплішає до +22 +25 градусів.

У Києві 8 липня очікується невелика хмарність, без опадів. Нічна температура опуститься до +13 +15 градусів, вдень очікується потепління до +21 +23 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 8 липня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Україну насувається шторм і повідомляли, які області можуть постраждати від негоди.

А також ми розповідали про те, що синоптики попередили про різке похолодання і розповіли, скільки воно триватиме.