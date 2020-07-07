Погода в Украине начнет улучшаться, но повезет не всем: где пройдут грозы

Погода в Украине в среду, 8 июля, ожидается неблагоприятной в нескольких областях. Часть страны окажется в зоне холодного воздуха, но дожди отступят. Некоторые области накроет сильными грозами, а температура воздуха будет высокой.

На востоке ожидаются грозы, шквальный ветер, возможны ливни и град. Ночная температура воздуха будет колебаться от +16 до +22 градусов. Днем ожидается от +23 до +28 в Харькове, Полтаве и Днепре. В Луганской и Донецкой областях до +29 +33 градусов.

В южных областях грозы и ливни пройдут в Херсонской области и Крыму, в остальных – сухо и солнечно. Ночная температура воздуха будет колебаться от +16 до +19 градусов. Днем в Одессе и Николаеве от +24 до +27 градусов, в Херсоне и Крыму от +26 до +30 градусов.

На севере страны синоптики прогнозируют небольшую облачность, но без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от +12 до +14 градусов, днем потеплеет до +21 +23 градусов.

В западной части страны грозы и ливни отступят, возможна небольшая облачность. Ночная температура воздуха упадет до +9 +12 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +18 +22 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, небольшая облачность. Ночью от +14 до +16 градусов, днем потеплеет до +22 +25 градусов.

В Киеве 8 июля ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночная температура опустится до +13 +15 градусов, днем ожидается потепление до +21 +23 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 8 июля

Напомним, ранее мы писали о том, что на Украину надвигается шторм и сообщали, какие области могут пострадать от непогоды.

А также мы рассказывали о том, что синоптики предупредили о резком похолодании и рассказали, сколько оно продлится.