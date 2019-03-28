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Тривалість літа в Києві збільшилася до чотирьох місяців

Новини » Суспільство    28.03.2019 - 18:40
Тривалість літа в Києві збільшилася до чотирьох місяців
Фото: Андріївський узвіз в Києві (РБК-Україна)

Метеорологічне літо починається в середині травня і триває до середини вересня

Середня тривалість метеорологічного літа в Києві у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 днів, тобто чотирьох місяців. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

В обсерваторії зазначають, що найдовшим було літо 2012 року, яке тривало 166 днів з 25 квітня до 8 жовтня.

Згідно з методологією, початок метеорологічного літа фіксується, коли середньодобова температура перевищує 15 градусів тепла.

Тривалість літа в Києві збільшилася до чотирьох місяців

cgo-sreznevskyi.kiev.ua

Обсерваторія публікує ці дані у зв'язку з заявою, яку зробила Вазіра Мартазінова, завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту. Вона повідомила, що кліматичні зміни призвели до того, що літо в Україні стало значно коротше. Мартазінова зазначила, що літо починається з середини червня і закінчується в серпні - з 15 серпня до 1 вересня.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, метеорологічна весна в цьому році прийшла в Київ 4 березня - на тиждень раніше кліматичної норми. Метеорологічна зима тривала з 13 листопада по 3 березня - всього 111 днів. Це на шість днів довше кліматичної норми.

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