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Сильного похолодання в червні не буде: синоптик дав несподіваний прогноз

STYLERЖиття    12.06.2019 - 19:45
Сильного похолодання в червні не буде: синоптик дав несподіваний прогноз
Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні істотно не зміниться

Погода в Україні у середу, 13 червня, практично у всіх регіонах буде небезпечною, так як температура повітря перевищить +30 градусів. У кількох областях можливі грози.

Погода на сході України в середу буде сухою і спекотною. Синоптики прогнозують вночі +18 +21 градус, вдень стовпчики термометрів покажуть від +31 до +34 градусів.

У південних областях буде жарко, опади не прогнозуються. Вночі +19 +21 градус, денна температура повітря складе +31 +33 градуси. У Криму синоптики прогнозують невелику грозу. Вночі +19 +21 градус, вдень від +29 до +31 градуса.

Північні області може накрити сильна гроза, однак на температурі повітря це сильно не позначиться. Вночі очікується +19 +21 градус, вдень від +30 до +32 градусів.

У західних областях сухо і сонячно. Вночі температура повітря опуститься до +16 +20 градусів, а вдень знову підніметься до +31 +33 градусів.

В центральній частині країни без опадів. Вночі +18 +20 градусів, вдень температура складе +31 +33 градуси.

В Києві 13 червня буде сухо і сонячно. Вночі +19 +21 градус, вдень стовпчики термометрів покажуть +31 +33 градуси.

Сильного похолодання в червні не буде: синоптик дав несподіваний прогноз

Погода в Україні 13 червня

Народний синоптик Леонід Горбань у своєму коментарі для видання "Сьогодні" зазначив, що у другій половині червня спека трохи спаде, але сильного похолодання чекати не варто.

Він розповів, що 16-17 червня пройдуть дощі в багатьох областях України і температура опуститься до +26 +28 градусів, а ще через кілька днів вона опуститься до +24 +26 градусів.

"Дощ пройде 16-17 червня, 26 червня. Але облогових дощів, які тривають кілька днів поспіль, не передбачається ні в червні, і в липні", – додав синоптик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик зробила важливе попередження про погоду 13 червня.

А також розповідали про те, що синоптики дали прогноз погоди до кінця червня і повідомили, де буде заливати дощами.

В Україні оголошено штормове попередження У Києві зафіксували черговий температурний рекорд
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