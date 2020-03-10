Погода зовсім зіпсується: яким областям приготуватися до різкого погіршення

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні готує неприємні сюрпризи для мешканців більшості областей

Погода в Україні найближчими днями істотно зіпсується. Синоптики попереджають про сильні дощі, штормовий вітер і суттєве зниження температури повітря в деяких областях.

У середу, 11 березня, в більшості областей країни очікуються дощі, місцями помірні та сильні. Сухо буде тільки на півдні України. На сході країни пройдуть короткочасні дощі, вітер посилиться до 12 м/с. Вночі в регіоні очікується від +4 до +6 градусів, вдень прогріється до +10 +13 градусів.

У південних областях невелика хмарність, без опадів. Вночі від +4 до +6 градусів, вдень буде тепло, +13 +16 градусів. У Криму хмарно, але сухо. Вночі +4 +6 градусів, вдень +13 +15 градусів.

На півночі України також будуть йти дощі. Вночі +4 +6 градусів, вдень від +10 до +12 градусів. Очікується посилення вітру до 12 м/с.

У західних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями сильні, вітер посилиться до штормових значень. Вночі від 0 до +3 градусів, вдень повітря прогріється до +9 +11 градусів.

У центральних областях пройдуть дощі, і вітер посилиться до 12 м/с. Нічна температура повітря складе +4 +6 градусів, вдень очікується від +10 до +13 градусів.

У Києві 11 березня буде йти дощ, очікується сильний вітер. Нічна температура повітря коливатиметься від +3 до +5 градусів, вдень потеплішає до +9 +11 градусів.

Карта погоди в Україні на 11 березня

За прогнозами синоптиків, у четвер, 12 березня в Україні трохи потеплішає, і очікується суха погода в більшості областей. Дощі пройдуть тільки на Заході країни.

У п'ятницю, 13 березня, накриють дощі майже всю Україну, крім південних областей. Температура повітря вдень коливатиметься від +10 до +14 градусів, на Півдні до +15 +18 градусів.

Карта погоди в Україні на 13 березня

А от в неділю мешканців України очікує сильне похолодання і в деяких регіонах може піти мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі опуститься до невеликих морозів, від -1 до -4 градусів, вдень у більшості областей від +3 до +6 градусів. На сході можливі опади у вигляді снігу з дощем.

Карта погоди в Україні на 15 березня