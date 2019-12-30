Погода сильно зіпсується: синоптики уточнили прогноз на останній день року

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні буде неприємною у більшості областей країни

Погода в Україні у вівторок, 31 грудня, очікується несприятлива в більшості областей країни. У багатьох регіонах пройде мокрий сніг, температура повітря опуститься і вітер посилиться до штормових значень.

Погода на сході країні буде похмура й холодна в більшості областей. Сухо буде в Харкові, Луганській і Донецькій областях. У Дніпрі та Полтаві пройде мокрий сніг з дощем. Нічна температура повітря складе -1 -3 градуси, вдень трохи потеплішає, до +2 +5 градусів.

На півдні країни без опадів, мінлива хмарність. Вночі в регіоні мороз, від -1 до -3 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +2 +5 градусів. У Криму сонячно, опади не прогнозуються. Вночі -1 -3 градуси, вдень +3 +5 градусів. Вітер 7-12 м/с.

У північних областях очікується мокрий сніг та сніг з дощем. Вночі -1 -3 градуси, вдень прогріється до +2 +4 градуси. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Західні області накриє сильними снігопадами. Синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем, посилення вітру до 12 м/с. Нічна температура повітря буде коливатися від -1 до -3 градусів, вдень очікується від +2 до +5 градусів.

В центральній частині країни пройде мокрий сніг та сніг з дощем. Вночі від -1 до -3 градусів, удень повітря прогріється до +3 +5 градусів.

У Києві в останній день 2019 року йтиме мокрий сніг, вдень і вночі. Вітер посилиться до 12 м/с. Температура повітря вночі складе 0 -2 градуси, вдень +2 +4 градуси.

Погода в Україні 31 грудня