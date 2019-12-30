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Мороз і трохи сонця: синоптики дали прогноз на початок тижня

Новини » Суспільство     30.12.2019 - 08:21
Мороз і трохи сонця: синоптики дали прогноз на початок тижня
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Температура повітря трохи знизиться

Погода в Україні, у понеділок, 30 грудня, очікується малосніжною, однак температура повітря знизиться місцями до -9 вночі і -3 вдень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

На заході України буде трохи хмарно, сніг випаде тільки вночі, а вдень без опадів. Температура вдень від +1 до -2 градусів. На Прикарпатті вдень без істотних опадів. А в Чернівецькій області погода місцями буде сонячною. Температура повітря становитиме від -1 до +1. На півночі країни буде хмарно. Температура вдень становитиме від -3 до +1 градусів.

В центральних областях України місцями очікується сонячна погода. Температура повітря вдень від -1 до +2 градусів. На сході і півдні країни трохи тепліше - вдень від 0 до +2 градусів.

У Криму буде безхмарно, вночі очікується мокрий сніг з дощем. Температура повітря вдень +2 - +4 градусів.

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Прогноз в Києві

Сьогодні в Києві буде хмарно, вдень без істотних опадів. Температура повітря становитиме від -3 до -1 градусів.

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Нагадаємо, завтра в Україні буде хмарна погода, місцями мокрий сніг. У західних регіонах В останній день 2019 року очікується мокрий сніг. Температура повітря вночі -3 ... -5 градусів, вдень -1 +4. На решті території України без опадів. Темпетура повітря вночі становитиме -2 -4, а вдень прогріється до +1 +5 градусів.

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