Погода на Провідну неділю: синоптик дав тривожний прогноз

Погода в Україні у неділю, 5 травня, буде теплою, але очікується сильний вітер. Опади пройдуть у західних регіонах, але Житомирська і Київська області залишаться "в зоні ризику". На решті території країни дощі не прогнозуються. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

В середньому температура повітря протягом дня підвищиться до +18... +24 градусів, а на Заході знизиться до +14... +18 градусів.

У західних областях крім дощів будуть також і грози.

Діденко опублікувала метеокарту, яка демонструє ореол опадів у неділю.

Фото: facebook.com/tala.didenko

На решті території України переважатиме суха сонячна погода.

Вітер очікується поривчастий, сильний.

У Києві 5 травня буде тепло, температура повітря становитиме близько +20 градусів.

"Буде сильний вітер, прийміть це до уваги", - закликала Діденко.

Вона додала, що істотні дощі завтра у столиці малоймовірні, але опади з західних областей можуть ненадовго "заскочити в гості".

Фото: facebook.com/tala.didenko

Як повідомлялося раніше, 3 травня в Києві пройшла буря, і деякі вулиці сильна злива перетворила на річки, а вітер повалив кілька дерев. У мережі показали наслідки негоди.

Також ми писали про те, що ПЦУ закликала українців у Поминальні дні не приносити на могили рідних штучні квіти, бо пластик негативно впливає на навколишнє середовище і на здоров'я людей. Священики додали, що найкраще вшанувати пам'ять померлих родичів молитвою.