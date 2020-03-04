Астролог розповів, коли вщухне спалах коронавіруса

Астролог розповів, коли світ покине коронавірус (фото: freepic)

Астролог дав позитивний прогноз з приводу коронавіруса

Коронавірус поширюється зі страшною силою по всьому світу, тримаючи в страху всіх жителів планети Земля. Астролог Влад Росс передбачив дату закінчення епідемії COVID-19. Провісник повідомив, що він говорив про цю небезпеку ще в 2019 році, коли складав гороскоп на 2020 рік. Він зазначав особливо важкий місяць епідемії - це січень 2020 року.

Росс зазначив, що жертв коронавіруса могло бути набагато більше, якби влада Китаю не зробила так багато зусиль по його лікуванню.

Експерт повідомив, що кінець епідемії буде в середині квітня.

"Росхождения Плутона і Сатурна починається в кінці лютого - початку березня. Це означає, що епідемія піде на спад. Але небезпека залишиться, поки Меркурій в Рибах. Риби - це як раз про хвороби, які розповсюджуються повітряно-крапельним шляхом. Це не тільки коронавірус, але і будь-грип. А як тільки Меркурій перейде в знак Овна, коронавірус піде. Це відбудеться в середині квітня. До кінця квітня люди почнуть приходити в себе, стане зрозуміло, що цей вірус не так небезпечний, як зараз здається", - розповів Росс "24 каналу".

Астролог підкреслив, що вірус дуже боїться тепла, як тільки температура повітря стане більше +15 градусів - коронавірус випарується. Українцям страшна епідемія зовсім не загрожує, впевнений Влад Росс.

"Епідемія більше торкнулася країн під знаком Козерога і Стрільця. Тому сильно зачепило Китай, під знаком Козерога й Італію, яка під знаком Стрільця. А Україна під знаком Тельця, тому у нас непередбачених і складних ситуацій чекати не варто",- обрадував Влад Росс.

Раніше стало відомо, як почуває себе хворий коронавірусом українець.