Погода на Великдень: синоптики розповіли про сюрпризи

Погода на Великдень в Україні (Колаж РБК-Україна)

Синоптики розповіли, яку погоду чекати українцям на світле свято Великодня

Погода в Україні на Великдень піднесе всім людям сюрприз. Після похолодання в країну йдуть теплі і приємні весняні градуси, які порадують нас у світле свято Великодня. Свій прогноз на святкові дні опублікувала синоптик Наталка Діденко. Вона повідомила, що дощів на вихідні не буде, а ось у понеділок, 20 квітня - вони прогнозуються.

"В суботу і на Великдень істотні опади в Україні малоймовірні, хіба на Півночі 19-го квітня ймовірність невеликого дощу. Температура повітря коливатиметься в межах +10 +15 градусів", - повідомила синоптик.

Також Діденко розповіла, якою буде погода у Страсну п'ятницю. Температура повітря протягом дня досягне +15 +25 градусів, холодно буде в північних областях нашої країни.

Україна також захопить порівняно тепле повітря, в більшості областей передбачається +14 + 20 градусів. Однак маргінальний північний циклон Tanja зіпсує солідарну теплу європейську картину і своїми атмосферними фронтами знизить температуру повітря в північних областях України до +9 +13 градусів", - попередила Наталка.

Синоптик Леонід Горбань інформує, що до Великодня в Україні можливі дощі.

"Денна температура в цей період очікується 14-19 градусів тепла. Після 20 квітня потеплішає ще на 5 градусів. Так що стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 22-23. І в кінці квітня, з 27 по 29, також прораховується циклон. З 1 по 17 травня буде сухо і спекотно, температура - 23 - 27 градусів", - розповів він.

Начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик солідарний з прогнозом Наталки Діденко і повідомляє, що в передсвяткові дні температура повітря буде тільки підвищуватися.

"Загалом буде практично без опадів. Температура почне підвищуватися: вдень - близько 10-15 градусів тепла, вночі очікується плюс 3-8, без заморозків", - повідомив він.

Як ми раніше писали, синоптик попередила про небезпечну погоду: названа дата.