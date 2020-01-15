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Морози ще будуть: на Україну насувається сильне похолодання

STYLERЖиття    15.01.2020 - 12:12
Морози ще будуть: на Україну насувається сильне похолодання
Погода в Україні і Києві (Фото: GettyImages)

Погода в Україні суттєво зміниться до кінця січня

Погода в Україні у четвер, 16 січня, очікується досить прохолодна, але сонячна і без опадів. До кінця тижня в країну повернуться морози, але як розповіла синоптик Наталка Діденко, погода на Водохреща буде м'якою і не сильно зимовою. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Наталка Діденко повідомила, що на Водохреще в Україні трохи похолоднішає, але традиційних водохресних морозів очікувати не варто.

"Якщо хтось хоче сильних морозів і багато снігу, спочатку доведеться порадіти невеликому похолоданню найближчим часом. І не просто найближчим часом, а на Водохреще. Як раз тоді, коли більшість очікує холоду якогось особливого. Цей особливим не очікується, але буде. До невеликих морозів", - написала синоптик.

Вона зазначила, що на даний момент неясно, чи будуть в Україні сильні морози і снігові заметілі, і все це буде відомо в процесі спостережень.

На 16 січня Діденко пообіцяла українцям суху та теплу погоду у всіх областях країни.

"Завтра в Україні – антициклональна суха погода з температурою повітря +1 +5 градусів, на Заході тепліше, до +4 +9 градусів. У Києві 16 січня очікується суха погода. Може збільшиться хмарність та буде трохи свіжіше, максимально в столиці близько +2 градусів", - додала синоптик.

Морози ще будуть: на Україну насувається сильне похолодання

Карта погоди на 16 січня

За даними сайту Метеопрог, до кінця січня очікується хвиля похолодання тільки в період з 18 по 22 число. Після 22 січня температура повітря знову піде вгору і очікується потепління до +4 +9 градусів. Нічна температура повітря коливатиметься від 0 до -2 градусів.

Можливі опади 20-21 січня, а також 25-26 січня. Аналогічна ситуація очікується і в інших регіонах України.

Морози ще будуть: на Україну насувається сильне похолоданняКарта погоди у Києві до кінця січня

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