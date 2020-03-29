Холодно і мокро: синоптики дали новий прогноз погоди на квітень

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчий місяць буде не дуже лагідною

Погода в Україні на початку 2020 року вражала жителів своїми аномальними перепадами та різкими змінами. Попри теплу і м'яку зиму, українці відчули й похолодання до помірних морозів і насолодилися снігом. Раніше синоптики прогнозували м'яку і ранню весну, однак, за уточненими прогнозами народних синоптиків, стало ясно, що квітень буде холодним і дощовим, а справжнє потепління в Україну прийде тільки після Пасхи.

Як розповів народний синоптик Володимир Деркач, початок квітня буде прохолодним і дощовим. Крім того, у квітні можливі вітри, сильні, місцями до штормових значень.

"На початку квітня буде прохолодна погода, пройдуть невеликі дощі. З середини першої декади показники температури почнуть рости. Після 10 квітня потепління продовжиться - з невеликими перервами на кілька днів, вночі можливі заморозки. Невелике потепління прийде перед Великоднем, але буде вітряно. Опади протягом цього періоду будуть незначними. А ось третя декада квітня принесе більше опадів. Значного підвищення температури доведеться почекати", - розповів Деркач.

Ще один народний синоптик Леонід Горбань, пообіцяв українцям у квітні затяжні дощі.

Він зазначив, що похмура погода буде переслідувати Україну до самої Пасхи. Температура у квітні буде коливатися в межах +5 +11 градусів, і тільки після 20 квітня варто розраховувати на підвищення до +20 градусів.

А ось травень, за прогнозом Горбаня, буде сухим і спекотним, до +28 +32 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики налякали українців прогнозом погоди на літо у 2020 році.