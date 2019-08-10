Погода готує українцям неприємний сюрприз: на які області стихія насувається

Погода в Україні у неділю, 11 серпня, принесе жителям деяких областей чергову порцію неприємностей у вигляді локальних грозових дощів, шквалистого вітру і дощу. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У неділю в країні дещо потеплішає порівняно зі "свіжою суботою", але гроза перенесеться зі Сходу на Захід і північні області. Поморосить і на Вінниччині. В інші регіони сьогодні прийде комфортна, а місцями спекотна погода з помірною хмарністю.

Прохолодніше усього сьогодні на Півночі - найближчої ночі в Сумській і Чернігівській областях від +11 до +14, вдень +22... +25 градусів. На північно-східній Харківщині +24... +26 тепла.

Погода в Україні 11 серпня (фото: РБК-Україна)

Спекотно і сухо буде на Півдні - до +32 в Херсонській області, а на Закарпатті та Чернівеччині - від +28 до +31, але з дощами.

На інших територіях середні показники від +26 до +29 градусів.

У Київ у неділю також загляне гроза, яка може принести жителям столиці нові неприємності у вигляді "арматури, що колишеться". Найближчої ночі +15... +17, вдень +26... +28 градусів.

Погода в Україні 11 серпня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, у п'ятницю, 9 серпня, Одесу накрило ураганом з потужною зливою. Вулиці попливли через величезні потоки води. Одесити постять вражаючі фото і відео наслідків негоди.

Раніше були опубліковані шокуючі знімки наслідків прориву насипу під Одесою, в результаті якого на село в Білгород-Дністровському районі зійшов селевий потік.

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