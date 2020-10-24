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Погода в день виборів: що одягти завтра і чи брати парасолю

Субота 24 жовтня 2020 13:42
Погода в день виборів: що одягти завтра і чи брати парасолю
Погода на місцеві вибори 2020 в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Погода в регіонах очікується теплою і сонячною, але не у всіх

 

 

Погода в Україні 25 жовтня в день місцевих виборів буде радувати своїм теплом і яскравим сонцем жителів усієї країни, за винятком деяких західних областей. Рівень тепла в середньому по країні буде досягати позначки +13... +15 градусів. На півдні країни – до +20 градусів. Карта погоди та детальний прогноз опубліковані на сайті Українського гідрометцентру.

Як повідомляють синоптики, взяти парасольку або дощовик доведеться жителем Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Там очікуються незначні опади протягом дня. В інших областях, за даними фахівців, ризик випадання опадів мінімальний.

Також синоптики розповіли, якою буде температура протягом дня: середні показники по країні - +13... +15 градусів тепла. Тільки на південно-сході та в приморських областях погода буде вище +15... +18 градусів. На Кримському півострові очікуються максимальні по країні +20 градусів протягом дня.

Погода в день виборів: що одягти завтра і чи брати парасолю

Погода на місцеві вибори 2020 в Україні (скріншот)

У прогнозі уточнюється, що в нічний час рівень тепла опуститься в середньому до +6... +9 градусів. У приморських областях традиційно тепліше – до +9... +14 градусів в темний час доби.

Метеорологи додали, що в період з 24 по 27 жовтня у східних, а також в Одеській області збережеться надзвичайний рівень пожежонебезпеки.

Нагадаємо, що раніше ми публікували прогноз погоди на вихідні. Місцями будуть невеликі дощі, на заході похолоднішає.

Також ми писали, що в Укргідрометцентрі оцінили можливість морозів. Прогноз до кінця жовтня – у нашому матеріалі.

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