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Погода в день выборов: что надеть завтра и брать ли зонт

Суббота 24 октября 2020 13:42
Погода в день выборов: что надеть завтра и брать ли зонт
Погода на местные выборы 2020 в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Погода в регионах ожидается теплой и солнечной, но не во всех

Погода в Украине 25 октября в день местных выборов будет радовать своим теплом и ярким солнцем жителей всей страны за исключением некоторых западных областей. Уровень тепла в среднем по стране будет достигать отметок +13… +15 градусов. На юге страны – до +20 градусов. Карта погоды и подробный прогноз опубликованы на сайте Украинского гидрометцентра.

Как сообщают синоптики, взять зонт или дождевик придется жителем Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Там ожидаются незначительные осадки в течение дня. В других областях, по данным специалистов, риск выпадения осадков минимален.

Также синоптики рассказали, какой будет температура в течение дня: средние показатели по стране - +13… +15 градусов тепла. Только на юго-востоке и в приморских областях погода будет выше +15… +18 градусов. На Крымском полуострове ожидаются максимальные по стране +20 градусов в течение дня.

Погода в день выборов: что надеть завтра и брать ли зонт

Погода на местные выборы 2020 в Украине (скриншот)

В прогнозе уточняется, что в ночное время уровень тепла опустится в среднем до +6… +9 градусов. В приморских областях традиционно теплее – до +9… +14 градусов в темное время суток.

Метеорологи добавили, что в период с 24 по 27 октября в восточных, а также в Одесской области будет сохраняться чрезвычайный уровень пожароопасности.

Напомним, что ранее мы публиковали прогноз погоды на выходные. Местами будут небольшие дожди, на западе похолодает.

Также мы писали, что в Укргидрометцентре оценили возможность морозов. Прогноз до конца октября – в нашем материале.

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