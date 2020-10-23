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Місцями дощі та похолодання на заході: якою буде погода на вихідних

Україна, П'ятниця 23 жовтня 2020 13:32
Місцями дощі та похолодання на заході: якою буде погода на вихідних
Фото: дощ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні на вихідних очікується погіршення погоди. Місцями будуть невеликі дощі, на заході похолодає.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз на 24 жовтня

У суботу невеликі дощі накриють західні і північні області України. Температура повітря в цих регіонах буде коливатися від +13 до +16 градусів вдень, в Волинській області + 12 + 14. Вночі очікується + 6 + 9 градусів, на Закарпатті до +10.

У центрі і на сході України повітря прогріється до + 14 + 17 градусів вдень, вночі + 7 + 10 градусів. На півдні країни збережеться тепла погода - вдень очікується + 18 + 20 градусів, вночі + 10 + 12.

Місцями дощі та похолодання на заході: якою буде погода на вихідних

Прогноз на 25 жовтня

У неділю на більшій частині України буде сухо. Невеликі дощі можливі на Донбасі, а також в Харківській області.

Температура повітря на заході опуститься до + 9 + 13 градусів вдень, на Закарпатті + 13 + 15. Вночі термометри покажуть + 6 + 9 градусів. У центральних та Сумській областях буде + 12 + 15 градусів, вночі + 6 + 9. У Чернігівській області стовпчики термометрів будуть в районі + 10 + 12 вдень, + 7 + 9 вночі. У Харківській, Запорізькій областях та на Донбасі температура повітря прогріється до + 14 + 17 градусів вдень, вночі + 7 + 10. На півдні країни очікують + 15 + 18 тепла вдень, вночі + 10 + 12.

Місцями дощі та похолодання на заході: якою буде погода на вихідних

Раніше РБК-Україна писало, що в східних і південних регіонах 24 жовтня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також повідомлялося, що недавно синоптики змінили прогноз погоди на жовтень. Найближчим часом в деяких областях можливі заморозки, а в горах випаде сніг.

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