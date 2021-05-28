Україну накриє різке похолодання з грозами: прогноз на вихідні

Погода в Україні на вихідних 29 і 30 травня принесе похолодання, а подекуди прокотяться сильні дощі з грозами.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook , показавши карту погоди.

Погода в Україні на вихідні

"Із головних українських погодних новин найближчих вихідних - похолодання!" - написала Діденко.

Вже в суботу, 29 травня, температура повітря в західних, північних та частині центральних областей буде невисокою як для кінця травня: +15...+21 градусів.

Східна частина України ще "поніжиться" серед чудових +24...+28 градусів.

У південній частині України, а також в Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській областях очікується 20...25 градусів з позначкою "+".

Вітер, за словами синоптика, "задуватиме з півночі та північного заходу і буде часом навіть сильним".

У неділю триватиме зниження температури повітря, яке вже торкнеться 30-го травня й східної частини країни.

Чи буде дощ на вихідних?

Тут і просто, і складно одночасно, каже Діденко.

"Впродовж суботи-неділі не можу виділити якусь частину України, де б безумовно можна пообіцяти сонячну погоду. 29-30 травня в Україні періодично прокочуватимуться дощі та грози. Звичайно, враховуючи сезон, ці дощі не йтимуть нескінченними сумними осінніми шеренгами - будуть короткочасними та даватимуть шанс на прояснення", - каже синоптик і додає, що "навіть за короткий час подекуди може поналивати ого-го".

Карта погоди на 29-30 травня в Україні (facebook.com/tala.didenko)

Якою буде погода в Києві?

У столиці 29-30 травня очікується "дощ-прояснення, дощ-прояснення". На вихідних похолодає до +16...+17.

Також ймовірні дощі.

"Тому беріть із собою парасолі, одноразові дощовики, відповідне взуття, чай-каву у термокружки, трохи грошей для Андріївського узвозу та на етно-ярмарок у музей Гончара, а також щось тепліше одягайте. Будете підготовлені - будуть хороші враження", - коментує Діденко.