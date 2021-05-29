Погода на День Києва: чи зіпсують холод і дощі свято?
Погода 30 травня у День Києва принесе дощі та похолодання. До слова, псуватися погодні умови почнуть вже в суботу, 29 травня. Тому, якщо ви вирішили відправитися на прогулянку по місту, то радимо підготуватися.
Детальний прогноз погоди в Києві на 29 і 30 травня - дивіться в нашому матеріалі нижче.
За даними порталу Gismeteo, в суботу та неділю максимально стовпчики термометрів вдень піднімуться всього до 18 градусів тепла.
Крім того, столицю заливатиме дощами.
Погода в Києві 30 травня (meteo.gov.ua)
Експерти Укргідрометцентру повідомляють, що в ніч на 30 травня температура повітря складе 10...12 градусів тепла. Вдень киян чекають 16...18 градусів з позначкою"+". У суботу буде трохи тепліше - + 19...+21.
Погода в Києві 30 травня (meteo.gov.ua)
Сайт Sinoptik пише, що протягом усього дня, 30 травня, в Києві триматиметься хмарна погода. Ближче до вечора дрібний дощ, який почнеться після обіду, може піти сильніше.
Погода в Києві 30 травня (meteo.gov.ua)
Синоптик Наталія Діденко каже, що в столиці 29-30 травня очікується "дощ-прояснення, дощ-прояснення". Ну, і похолодання.
"Тому беріть з собою парасольки, одноразові дощовики, відповідне взуття, чай-каву в термокружки, трохи грошей для Андріївського узвозу і на етно-ярмарок в музей Гончара, а також щось тепліше одягайте. Будете підготовлені - будуть хороші враження", - радить Діденко.
Погода на дорогах Києва
Як повідомляє Gismeteo, в неділю ввечері дороги в Києві будуть мокрими, тому водіям слід бути гранично обережними, щоб не потрапити в ДТП.
Погода на дорогах столиці 29 і 30 травня (gismeteo.ua)
Народний прогноз погоди на 30 травня
Ще наші предки помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є 30 травня.
Також вважалося, що якщо місяць народився в дощовий день - це до мокрого літа, а якщо ще дме північний вітер - до холодного літа.
Раніше народний синоптик ошелешив українців прогнозом на червень.
Також ми писали про те, що метеорологи спрогнозували найспекотніший рік за всю історію спостережень.