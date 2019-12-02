Побиття волонтера в Бахмуті: несподівані деталі інциденту (відео)

У Бахмуті по-звірячому побили волонтера (Колаж РБК-Україна)

Затриманий розповів, що хотів на волонтері відпрацювати свої боксерські навички

В Бахмуті Донецькій області жорстоко побили волонтера Артема Мірошниченка. На нього напали ввечері, 29 грудня. 36-річний волонтер госпіталізований у важкому стані і знаходиться в комі.

Як повідомив 2 грудня начальник Бахмутського відділу поліції Ярослав Меженний, особи злочинців, які побили волонтера, вже встановлені. Це 16-річний та 17-річний місцеві жителі. Один з них вже був засуджений за розбій, але отримав умовний термін, який на даний момент все ще не погашений. Також встановлено, що по-звірячому бив саме 16-річний підліток.

Молодих людей затримали і помістили в ізолятор тимчасового утримання. Начальник поліції запросив активістів на судове засідання по мірі запобіжного заходу підлітку, який напав без причини на волонтера і його ледь не вбив.

"Обоє були п'яні. Підозрюваний розповів, що займається боксом і хотів "відпрацювати" свої навички на живому "противнику". Кримінальне провадження відкрито за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень", - повідомив Меженний.

Побитого Мірошниченко врятувала сусідка його батьків, яка працює в кіоску біля місця події. Вона виявила його без свідомості, зателефонувала рідним, а ті викликали поліцію і швидку допомогу.

Поліція відпрацювала камери відеоспостереження в районі події і виявила, що на відеокадри потрапив сам факт побиття.

"Тягли по тротуару, кидали так, що потерпілий бився головою об асфальт", - додав начальник поліції.